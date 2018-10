Csak Kövér meg ne hallja: kötelezi Orbánt a Gyurcsánnyal közös kommunista múlt

Orbán Viktor szeretné látni azt az embert, aki őt le tudja kötelezni. Segítene ebben a keresgélésben a magyar miniszterelnöknek?

Nézzük csak. Itt van rögtön Soros György, akinek mind a mai napig lekötelezettje, hisz ő taníttatta ki, és ő ejtőernyőztette a magyar politikai életbe a Fidesszel együtt. Nem is éri semmilyen bántódás immár 30 éve, hiába kiabál rá kígyót-békát a miniszterelnök, és hiába jelentette fel a Jobbik. Aztán itt van Pharaon, az arab milliárdos, akit hiába köröztek a nemzetközi szervek például terrorizmus finanszírozása miatt, ő is érinthetetlen volt, miután üzletelt az Orbán családdal. Garancsi ajándék repülőútjai ezek után csak azért érdekesek, mert a miniszterelnök itt már nem is tagad: büszke rá, hogy 30 éve így jár meccsekre, nehogy már jegyet kelljen vennie a saját pénzéből a pórnép közé. Ő nem holmi horvát elnök, aki a szurkolókkal utazik, ő a magyar zsebdiktátor, aki pénzért és hatalomért bármire képes.

Semjén Zsolt, a kereszténydemokrata rajongó

Miközben a fideszmédia szerint a Jobbik és a DK között van koalíció, a Fidesz politikusai Gyurcsányékkal söpörték le a Trianon emlékévet. Véletlen lenne?

A közös múlt kötelez: együtt voltak fiatal kommunisták, és most is együtt tagadták meg a trianoni gyalázatra való méltó emlékezést, éppúgy, ahogy Orbánék megtagadták 1990-ben, amikor június 4-én kivonultak a parlamentből. Hiába, liberális disznóból nem lesz konzervatív szalonna, akkor sem, ha nemzetiszínű szalaggal kötjük át.

Szerintem fontos a parlamenti munka, ezért is készülnek ezek az értékelések, de amikor a magyar törvényhozás több mint 8 óráig vitatkozik az ellen-Sargentini-jelentésről, kicsit elbizonytalanodom.

Nem az a baj, ha az ellen-Sargentini jelentésről 8 órát vitatkoznak, a baj az, ha eközben a devizahitelesekről, vagy az ápolási díjról a kormány vitát sem hajlandó nyitni. Judith Sargentini új mentőöve lett a Fidesznek: végre újra lehet harcolni valakivel, most épp egy ismeretlen hollanddal, addig se kell a magyarok gondjaival törődni.

Múltidéző: Kövér László elveszi a szót

Miről nem hallhatott még Kövér László? KATTINTSON IDE!