Jó kis felfordulást okoz Erdogan látogatása

Október 8-9-én Budapestre látogat Recep Tayyip Erdogan, hogy ezzel viszonozza a magyar miniszterelnök gesztusát, amiért Orbán is elment júliusi beiktatására. Erdogan nem csak Orbánnal és Áder János államfővel is találkozik, várhatóan ott lesz Gül Baba felújított türbéjének átadóján is.

A Terrorelhárítási Központ már közzétette kapcsolódó intézkedési terveit, amiket a török elnök érkezése miatt léptetnek életbe. Eszerint több utcát is lezárnak a forgalom és a gyalogosok előtt. Az érintett területek egyike a Nádor, a Széchenyi és Arany János utcák, itt október 8-án 17 órától legkésőbb október 8-án 23 óráig nem lehet majd közlekedni.

Az intézkedések másik része a Lánchídra, a József Attila, a Dorottya, az Apáczai Csere János utcákra, továbbá a Széchenyi István és az Eötvös tér dél oldalára terjednek ki. Utóbbiakat október 8-án 6 órától legkésőbb október 9-én 22 óráig nem lehet megközelíteni.