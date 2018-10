Milliárdos biznisz: egy török üzletember tarolhatja le a Közvágóhíd műemlék épületeit

Akkor még a műemléki védettség és a környezetvédők tiltakozása sem jelenthet akadályt, ha éppen egy hatalmas lakó- és irodaparkot szeretnénk felhúzni Budapest egyik legelőnyösebb telkén.

A HVG összeállítása szerint egyre több akadály hárul el az Adnan Polat és Tiborcz István közös bizniszének számító projekt elől, ami

szinte teljesen szétbarmolja majd a Közvágóhíd több mint száz éves műemlékegyüttesét.

Az APD Real Estate Kft. terveit eddig is kiemelt figyelemmel kezelték a megfelelő kormányzati és kerületi illetékesek. A nyár közepén már kormányrendeletben minősítették kiemelt beruházássá a projektet, szeptember végén pedig elintézték, hogy az APD-nek nem kell beszereznie az építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt, és a településképi véleményezési eljárástól is eltekintettek.

Az elképzelések szerint a 4,6 hektáros területen 1232 lakás és 45 ezer négyzetméter iroda épül majd 7–12 szintes épületekben, mindezt kétszintes, 1921 férőhelyes mélygarázs, egy 200 szobás szálloda, valamint 8 ezer négyzetméteren boltok, éttermek egészítik majd ki.

Azt, hogy a grandiózus elképzelések mind beleférjenek a nem túl tágas telekhatárokba, már jóval korábban elintzéték. Három hónappal az után, hogy a telek az APD nevére került, a főváros is jóváhagyta, hogy az addigi legfeljebb 16 méter helyett akár 45 méter magas házakat is felhúzhassanak a vágóhíd helyére. Korábban az ingatlan legfeljebb 50 százalékát lehetett beépíteni, és legalább 30 százalékát kifejezetten zöldfelületként kellett hasznosítani, az új szabályozás szerint a földszinten már akár 80 százalékos beépítést is lehetséges, és elég, ha a terület ötödét borítja növényzet.

Az Örökségfigyelő műemlékvédő Facebook-oldal szerint ráadásul a jelenleg nyilvános látványtervek alapján az építkezésnek értékes műemléki épületek is áldozatul fognak esni. Ezzel kapcsolatos aggályaik az alábbi bejegyzésben olvashatók:

Érdekes mellékzönge, hogy a vágóhíd - meglehetősen leromlott állapotban lévő - közvetlen környezetének rendezése helyett az önkormányzat a Polattól erre a célra kieszközölt 300 millió forintot a Bakáts tér forráshiányos felújításába forgatja majd bele, így kérdéses, hogy milyen városi és intézményi infrastruktúra létesül majd a rengeteg új lakás mellé.

A HVG szerint a Levegő Munkacsoport is aggódik a beruházás miatt, mondván a tervezett lakónegyed jelentősen megnöveli majd a Soroksári út amúgy sem csekély forgalmát.

Szerveződik a civil összefogás

Az Örökségfigyelő munkatársai elhatározták, hogy tesznek is a barbár pusztítás ellen, ezzel kapcsoaltban nemrég az alábbi felhívást tették közzé: