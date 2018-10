Hiába hívta föl a figyelmet a súlyos betegre a kirúgott szívsebész, nem történt semmi

A szeptember közepén a Gottsengen György Kardiológiai Intézettől (GOKI) azonnali hatállyal szélnek eresztett szívsebész az interjúban úgy fogalmazott, hogy még a frissen operált betegeit sem nézhette meg, a varratokat sem szedhette ki, mikor elküldték.

Volt betegeivel a korábbi titkárnője tartotta a kapcsolatot, türelmesen meghallgatta, majd az új osztályvezető főorvoshoz irányította őket.

"Az a beteg, aki meghalt a napokban, többször is telefonált, hogy mi lesz vele, mikor jöhet"

- mondta az orvos. Ő aközött a három beteg között volt, akire kirúgása után Székely külön felhívta a figyelmet, kérte a helyébe lépő új főorvost, hogy nézze át, és ha kell, értékelje újra három beteg kezelési tervét, műtéti programját. A másik két betegről nincs információja.

Kirúgták a szívsebészt, a beteg meghalt A Népszava információi szerint meghalt az elbocsátott szívsebész, Székely László egyik műtétre váró betege. Úgy tudják: az 55 éves férfinak átszakadt a főverőere. Kiderült: a férfit július közepén vizsgálták meg az Országos Kardiológia Intézetben, a betegnek speciális egyedi gyártású érimplantátumra van szüksége.

Székely arról is beszélt, miért nehéz elsajátítani az általa alkalmazott speciális műtéti eljárásokat, melyeket rajta kívül csak két másik orvos alkalmaz az országban. Közülük egy betegszabadságon van, egy pedig önként távozott a GOKI-ból, mikor kollégáját elküldték.

Arról a márciusi műtétről is beszélt, ami miatt szeptemberben ajtót mutattak neki, pontosabban két hasonló operációról. Mindkét esetben mellimplantátumot is cseréltek a szívműtét közben.

Az elsőnél fogalma sem volt arról, hogy a szilikontasak szivárog, azt ugyanis nem cseréltette ki a szívével műtött nő. Amikor észrevette, folyik a mellkasban a szilikon, ijedtében azonnal hívott egy plasztikai sebészt.

"Nem gondoltam, hogy bármi szabálytalan, hiszen egy, műtét közbeni váratlan eseményt próbáltam kezelni"

- fogalmazott.

A másik páciensnél, aki miatt papíron kirúgták, már tudta a műtét előtt, hogy a mellimplantátum lyukas:

"A műtét harmadik órájában azt vettem észre, hogy az egyik kampó mentén folyik bele a szilikon a megnyitott szívbe. A folyadék átszivároghatott a szövetek között. Ha a szilikon a vérbe kerül, az halált okoz. Kikaptam az implantátum maradékát az asszony mellkasából, és hívtuk a plasztikai sebészt, aki egyszer már segített. Most is jött, segített kitakarítani és rekonstruálni a nő mellét. Aztán vettük észre, hogy a szivárgó szilikon miatt tüdővérzést kapott az asszony, a baj akkora volt, hogy már lélegeztetni sem lehetett. Egy olyan gépre kapcsoltuk, ami a testen kívül biztosítja a légzést és a keringést. Közben hívtunk tüdősebészt, aki kivágta a sérült tüdődarabot, és jött még egy bronchológus is, aki kitakarította egy bronchoszkóppal a légutakat. Egyiküknek sem volt a kórházzal szerződése, a sebész hozta magával a varrógépét, a másik orvos meg a bronhoszkópját, mert nekünk egyik se volt. Úgy jártam el, ahogyan az orvosi esküm megköveteli a beteg élete és egészsége volt a szempont és nem az adminisztráció. Ezt követően a főigazgatót tájékoztattam, az eset márciusban volt, és ezért rúgtak ki szeptemberben."

Az etikai aggályokkal kapcsolatban Székely annyit mondott:

"Ha hiszi, ha nem, munka közben nem az járt fejemben, hogy tilosban járok-e, csak arra gondoltam, hogy ez a beteg érdeke."

Hivatalosan egyébként senki sem mondta neki, hogy nem helyes, amit tett, csak az elbocsátásom napján állította kész helyzet elé a főigazgató:

vagy elmegy közös megegyezéssel vagy ki van rúgva.

Okként egy etikai bizottsági döntést említett, ám Székelynek fogalma sem volt róla, hogy bármiféle vizsgálat folyik ellene. Az erről szóló jegyzőkönyvet ráadásul hiába kérte az ügyvédje, nem kapta meg, mivel nem készült ilyen.

Székely László közölte, hogy már Romániából és a Lajtán túlról is kapott ajánlatokat, több lehetőség adódna számára Budapesten és vidéken is, de ezekről még szerinte korai beszélni, egyelőre nem tudja, mit hoz a jövő.

