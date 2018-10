Orbán magához rendelte Káslert a kirúgott szívsebész ügyében

A lap úgy tudja, a kormányfő péntek délelőttre berendelte Kásler Miklóst, ezt azonban Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szűkszavú közleményben cáfolta. Mint írta: "A miniszterelnök nem "rendelt be" senkit. Ma nem szerepel a programjában megbeszélés Kásler Miklóssal."

A kardiológia intézet főigazgatója, Andréka Péter kiadott egy írásbeli nyilatkozatot, miszerint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben nem maradt el egyetlen programozott műtét sem. A szóban forgó beteg sajnálatos módon a salgótarjáni kórházban halálozott el – írta. A közlemény szerint a beteg 2018.07.30-án kereste fel az intézményt, ahol diagnózishoz jutott. A beteg korábbi sorsáról a GOKI-nak semmilyen további információja nincs. A főigazgató levele szerint „a beteg nem szerepel sem az intézet hivatalos listáján, sem egyéb nyilvántartásában. A volt kolléga nem is értesítette a vezetést másfél hónapon keresztül, majd távozásakor is elfeledkezett tájékoztatást adni. A betegről emiatt a GOKI-nak nem volt és nem is lehetett tudomása.”

Székely László viszont a lapnak nyilatkozva megerősítette, hogy írásban referált három betegről, külön felhívta rájuk a figyelmet. Tény, hogy a szeptember 25-i keltezésű levélen nem ő, hanem Ender Gábor kollégája neve szerepelhetett miután ő, azonnali eltávolítása miatt addigra már nem férhetett hozzá a betegei dokumentációjához. E levél átadásának tanúi is voltak – mondta a szívsebész.