Most épp egy 1 évvel ezelőtti konferencia a legfontosabb téma a közmédiában

Hétfő reggel Jakab Péter, a Jobbik szóvivője az M1 reggeli műsorában és a Kossuth Rádióban is hivatalos volt, és az ország dolgai, vagy épp a DK és a Fidesz által közösen lesöpört Trianon-emlékév helyett arról kellett beszélnie, hogy a Sneider-Gyöngyösi vezetésnek milyen kapcsolatai vannak a nemzetközi Soros-hálózattal.

Az apropó az volt, hogy a pártvezetéssel vitában álló, pénteken a frakcióból kizárt Volner János a sorosozásban egyébként élenjáró közmédiában arról beszélt, hogy egy Gyöngyösi által szervezett konferenciára meghívták Soros György embereit is.

Az viszont kimaradt a korábbi alelnök beszámolójából, hogy

egy 2017. novemberi rendezvényről beszél, amelynek a témája nem a bevándorlás elősegítése, hanem a béruniós polgári kezdeményezés népszerűsítése volt.

Ezen egyébként beszédet mondott Balczó Zoltán és Gyöngyösi Márton (mindkettő Jobbik), valamint Róna Péter közgazdász, Frédéric Petit, a francia nemzetgyűlési képviselője. A panelbeszélgetéseken rajtuk kívül felszólalt még Monika Ladmanova, az igazságügyért, fogyasztóvédelemért és a nemek egyenjogúságáért felelős uniós biztos tanácsadója, Przemyslaw Worek, a lengyel Szolidaritás 80 szakszervezet alelnöke, Paulo Marcos, a portugál USI szakszervezeti szövetség elnöke, Zbigniew Krysiak, a Varsói Gazdasági Főiskola (SGH) docense, Liene Dobele, az EY (Ernst and Young ) közpolitikáért felelős európai, közel-keleti, afrikai és indiai regionális igazgatója, és Meszerics Tamás, az LMP európai parlamenti képviselője.

Nemzetközi béruniós konferenciát rendeztek az Európai Parlamentben Az Európai Parlamentbe szervezett brüsszeli konferencia házigazdája, a Jobbik európai parlamenti képviselője, Balczó Zoltán a három panelbeszélgetésből álló rendezvény nyitóbeszédében úgy fogalmazott: „a bérek közti különbségek felszámolása közös európai érdek." Elmondta: az Európai Unióban az egységes piac miatt a fogyasztói árak kiegyenlítődtek, vagyis az „árunió megvalósult", de a nyugati és keleti országok közti bérszínvonal-különbség óriási.

A panelbeszélgetések vezetésére Teplán Istvánt kérték fel, de egyrészt nem szólalt fel a gazdaságtörténész, szociológus, egyetemi oktató személye ellen a Jobbik elnöksége, amelynek akkor tagja volt Toroczkai László, Fülöp Erik és Volner János is, valamint Teplán sem beszélt a CEU-ról.

Volner János Monika Ladmanova meghívását is nehezményezi egy év távlatából, azonban a korabeli beszámolónkból kiderül,

Morvai Krisztina a Női Jogi Bizottság tagjaként az Alfahírnek a béruniós rendezvény kapcsán mások mellett azt is méltatta, hogy az igazságügyért, fogyasztóvédelemért és a nemek egyenjogúságáért felelős uniós biztos tanácsadója olyan akcióterv elfogadásáról számolt be, amely a nők és férfiak közötti még mindig meglévő jövedelemkülönbségeket küszöbölné ki.

A Jobbik listájáról mandátumot szerzett Morvai Krisztina egyébként akkor kijelentette: tanulni jött a szakmai konferenciára, mert hallani szerette volna azokat a közgazdasági megoldásokat, amelyek orvosolják azt a problémát, amellyel kapcsolatban már ő is többször felszólalt az Európai Parlamentben.

Jakab Péter egyébként az M1 műsorában és a Kossuth Rádióban cáfolta a további vádakat is, a Jobbik elnöksége határozott döntést hozott, sem a DK-val, sem pedig az MSZP-vel nem lesz semmilyen együttműködés, mint ahogy országos szinten sem lesz megállapodás az LMP-vel. Elmondta azt is, megérti, ha egyesek elfáradnak a Fidesszel vívott harcban, és inkább a könnyebb utat választják, és kiegyeznek a kormánypártokkal. Közölte azt is,

információik szerint Kövér László házelnök úgy módosítaná a Házszabályt, hogy olyan párt is alapíthasson frakciót, amely nem indult a választásokon. Ehhez viszont egyértelműen kell majd a fideszes képviselők támogatása

- tette hozzá.