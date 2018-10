Orbán: Ankarára, Berlinre és Moszkvára kell figyelnünk

Az Országházban tartott közös sajtótájékoztatón a kormányfő úgy fogalmazott: stabil török kormányzat, stabil Törökország az előfeltétele annak, hogy a migráció szárazföldi útvonalán ne fenyegesse Magyarországot semmilyen veszély.



Orbán Viktor az egyik legerősebb magyar nemzeti érdeknek nevezte, hogy Törökország mindig olyan erős és stabil legyen, hogy a térségben békét tudjon teremteni és az Európa felé tartó illegális migrációt meg tudja fékezni.



Elismerését fejezte ki a miniszterelnök azért, mert Törökország befogadó országként a szomszédjaiból hozzá menekülők közül több milliót befogad és gondoskodik róluk.



Köszönetet mondott továbbá a török elnöknek, hogy országa maradéktalanul betartja az EU-val kötött megállapodást, amely szintén előfeltétele Európa biztonságának.

Hadiipari együttműködést szorgalmaznak

Orbán Viktor beszélt a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a katonai együttműködésről is, utóbbi szintje - mondta - a két ország között eddig alacsony volt, de ezen most változtatnak, és egy erőteljes hadiipari együttműködést szándékoznak kialakítani.



A kormányfő megjegyezte: az elmúlt évtizedek gazdasági nehézségei miatt a magyar hadsereg fejlesztésére sem erő, sem pénz nem maradt, "ezt a hiányt most pótoljuk be, és Magyarországnak célja egy modern, ütőképes nemzeti hadsereg felépítése".



A gazdasági együttműködésről szólva felidézte: néhány évvel ezelőtt azt vállalták, hogy a magyar-török kereskedelmi forgalmat 5 milliárd dollárra növelik, és bár emelkedés történt, de ezt a célt nem érték el. Az idei első félévben viszont 19 százalékos volt a növekedés, így az 5 milliárd dolláros célkitűzés ma már egyáltalán nem tűnik irreálisnak - mondta.



Hozzátette, az Eximbank nyitott a magyar-török gazdasági együttműködés céljára egy 420 millió dolláros hitelkeretet.



A tárgyaláson szó volt a magyarországi török beruházásokról, amelyekkel kapcsolatban a miniszterelnök arra kérte Recep Tayyip Erdogant, hogy támogassa, bátorítsa a török befektetőket. Beszéltek továbbá a magyar gazdaság előtt álló törökországi lehetőségekről, a kormányfő elmondta, elsősorban a mezőgazdaság és a vízügyi technológia előtt szeretett volna teret nyitni a megbeszélésen.



Orbán Viktor szerint a magyar külpolitikának három fővárosra kell mindig nagyon figyelnie, Ankarára, Moszkvára és Berlinre, ez az a három nagyhatalom ugyanis, amelyeknek vonzáskörzetében éli Magyarország az életét sok száz éve óta.





Ezért fontos - folytatta -, hogy Törökországgal mindig kiegyensúlyozott, rendezett és pozitív legyen Magyarország viszonya, és "a két ország kapcsolata a tisztelet alapján nyugszik".



Összegzése szerint a mostani megállapodások és "szándékegybeesések" lehetővé teszik, hogy Magyarország részt vegyen a török gazdaság fejlődésében.

Támogatjuk Törökország EU-csatlakozását

A török EU-csatlakozásra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt felelte: Magyarország eddig is támogatta Törökországot, és ezután is támogatni fogja. Szerinte Európának el kellene döntenie, mit akar, ha ugyanis valóban jelentős befolyású világpolitikai szereplővé akar válni a kontinens, akkor meg kell találnia az együttműködés megfelelő formáját Törökországgal.



"Az, amit most csinálunk, őszintétlen" - fogalmazott, majd az EU-török tárgyalásokra utalva hozzáfűzve: nem emlékszik olyan esetre, amikor több tárgyalási fejezetet is megnyitottak, de egyet sem zártak le, ahogyan olyanra sem, hogy miközben az EU tárgyalási szándékát jelzi egy tagjelöltnek, közben jelentős uniós tagállamok kijelentik, "soha nem fogjuk felvenni ezt az országot az EU-ba".



Magyarország erős Európát akar, ehhez pedig stratégiai megállapodás kell Törökországgal - zárta szavait a miniszterelnök.

Erdogan: Már megkezdődött a menekültek visszatelepülése

Törökországban 3,5 millió szíriai és 500 ezer iraki menekült él, és az ankarai vezetés a menekültkérdésben segítséget vár európai és más országoktól - mondta Erdogan egy újságírói kérdésre válaszolva.

Úgy fogalmazott: "ha minden kaput megnyitnánk, akkor egész más kép tárulna elénk." Egyúttal azt is elmondta, hogy már megkezdődött a menekültek visszatelepülése, több ezer szíriai már visszatért hazájába.



A tárgyalás témáival kapcsolatban kiemelte: továbbra is nagyon fontos az együttműködés Magyarországgal, meg kell erősíteni a magyar-török kapcsolatokat.



Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta: a két ország együttműködése több területen kitűnő. Kitért a felső szintű stratégiai tanács munkájára, közölve: jövő tavasszal lehet a tanács következő ülése, ezúttal Magyarországon. Az ülés újabb lendületet adhat a kétoldalú stratégiai együttműködésnek - mondta.



A török elnök megköszönte Magyarországnak a török európai uniós csatlakozáshoz nyújtott támogatását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a folyamat már 1963-ban megkezdődött, és mindeddig csak hitegették Törökországot, amit az EU egyetlen más országgal sem tett. Azt mondta, az uniónak el kell döntenie, fel akarja-e venni Törökországot vagy sem, mert "elértünk a türelem határához".



Recep Tayyip Erdogan arról is beszélt, hogy a gazdasági vegyes bizottság a jövő hónapban ül össze ismét, és a turizmusban rejlő lehetőségekről beszélnek majd, valamint arról, hogy a világ különböző pontjain milyen közös befektetésekre nyílik lehetőség. A török légitársaság Budapest és az indiai Mumbai között közvetlen járat indítását tervezi - tette hozzá.





Emlékezetett arra a célra is, hogy a kereskedelem volumenét ötmilliárd dollárra emelnék. Ezt az értéket mielőbb el kell érni, és a jelenlegi tendenciák elégedettségre adnak okot - jelentette ki.



A török államfő megjegyezte: Magyarország és Törökország szövetségesek a NATO-ban.



Emlékeztetett: öt év után érkezett ismét Magyarországra, ezúttal államfőként.



Azt mondta: a 16. században magyar területre érkezett Gül Baba sírhelyét megőrizték, restaurálták, és ez a türbe a közös múlt fontos szimbóluma. Azt is felidézte, hogy az első világháborúban egy fronton harcoltak a magyar katonák a törökökkel, és emléküket megőrzik.



Kérdésre válaszolva a török államfő üdvözölte, hogy az Európában élő törökök legalább 60 százaléka rá szavazott. Ők tudják, mi történik Törökországban - fűzte hozzá.

