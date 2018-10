Raboktól zeng a debreceni utca, a lakókkal a kormány sem törődik (videón a trágár üvöltözés)

Herpergel Róbert, a Jobbik önkormányzati képviselője egészen Pintér Sándor belügyminiszterig vitte el a debreceni börtön mellett lakók ügyét, akiknek a mindennapjait keserítik meg a "szomszédok" - és mindezt úgy, hogy a rabok a rácsok mögött vannak.

Nagyjából 12 éve, hogy a debreceni börtön szomszédságában társasházakat húztak fel, amihez a debreceni önkormányzat adott építési engedélyt. A beköltözők természetesen tudták, hogy egy börtön mellett vásárolnak ingatlant, azonban az értékesítő akkor azt (a hazug) ígéretet tette, hogy a Nagyállomással szemközti büntetés-végrehajtási intézet hamarosan elköltözik. De ez nem következett be. Így a Varga utcai közösség kénytelen együtt élni azzal, hogy a rabok hol egymással üvöltöznek trágár módon, hol pedig az utcán várakozó hozzátartozókkal ordibálnak.

Madárfütty és trágárság - ezt kell hallgatnia magyar családoknak

A problémát Herpergel Róbert 2017 novemberében vetette fel, azon a sajtótájékoztatón a lakók is elmondhatták, hogy milyen pokoli a helyzet. Jellemző, hogy az eseményről beszámoló városi televízió megörökítette, amint egy hozzátartozó épp felmászik a börtön falára, és bekiabál az egyik rabnak.

A jobbikos politikus egy évvel ezelőtt Debrecen fideszes városvezetését sürgette, hogy találjon valami megoldást, de az önkormányzat részéről csak kioktatás volt a válasz. A politikus ezután találkozót kért a börtön igazgatójától, a Pancsusák Sándor bv. igazgatónál tett látogatásra elkísérték a Varga utcai lakók képviselői is. Az ezredes készséges volt, ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a szomszédok nyugalma érdekében, ugyanakkor jelezte azt is, hogy bizonyos mértékig az ő keze is meg van kötve.

(Egyébként a rendőrök is igyekeznek mindent megtenni, az utcáról ordibáló rokonokat a bejelentés után lekapcsolják).

Herpergel Róbert ezután magához Pintér Sándorhoz fordult - írásbeli kérdését a jobbikos Mirkóczki Ádám nyújtotta be -, azonban a belügyminiszter júliusi válaszában gyakorlatilag csak egy konkrétum volt:

a börtön nem megy sehova.

Illetve Pintér Sándor leszögezte azt is, hogy nem jár a lakóknak semmilyen kártérítés sem.

A képviselő érdeklődött a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnokságánál is, Salgó László bv. ezredes jobb híján szintén garantálta a szükséges intézkedéseket, azonban rend, nyugalom legjobb esetben is csak hetekre szokott beköltözni a Varga utcába.

"Debrecen önkormányzati képviselőjeként megtettem mindent, hogy változás álljon be a lakók mindennapjaiban, de Pintér Sándornál megbukott az ügy"

- fogalmazott pénteki sajtótájékoztatóján is Herpergel Róbert, hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban érdemi változás nem történt az ügyben. Az Alfahírnek elárulta, hogy három javaslata van a helyzet rendezésére.

a legegyszerűbb és a leggyorsabb, hogy húzzanak fel egy zajvédőfalat a börtön elé, így a rabok nem tudnának kiabálni azoknak az embereknek, akik egyszerűen kimennek az erkélyre; szigorítani kell a jogszabályokon, ugyanis - ahogy az a fenti példából is kiderül -, a bv tiszteknek nincs meg a lehetősége a rendteremtésre, azt szeretné, hogy a fogva tartók többletjogokat kapjanak a fogvatartottakkal szemben; költözzön el a börtön a lakóövezeten kívülre (és ebben az esetben a stadionok országában ne hivatkozzanak a költségekre).

(Címlap- és borítókép: a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet épülete - fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)