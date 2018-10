Egyre biztosabb, hogy a szaúdi koronaherceg köre hallgattatta el az újságírót

A török hatóságok által Dzsamál Hasogdzsi újságíró eltűnése ügyében gyanúsított 15 szaúdi közül négyen Mohamed bin Szalmán koronaherceg közvetlen környezetéhez tartoznak - írta kedd este internetes oldalán a The New York Times, amely fotókat is mellékelt az egyik gyanúsítottról.