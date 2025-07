Orbán Viktor újabb, évi 800 milliárdos lyukat üt a költségvetésen

Az orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és más köztisztviselőknek évi 1 millió forintos otthontámogatást fog biztosítani a kormány a költségvetésből – jelentette be szerdai Facebook-videójában Orbán Viktor. A kormányfő azt is közölte, ezt a pénzt a közszférában dolgozók lakáshitel-törlesztésre vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére fordíthatják, és azt felhasználhatják az Otthon Start hitelhez is.

A miniszterelnök azt reméli, még augusztusban dönt a kormány az intézkedés részleteiről.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint nagyságrendileg 800 ezren dolgoznak a közszférában (közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás, oktatás, humán-egészségügyi és szociális ellátás), így a fejenként 1 millió forintos támogatás – amennyiben azt valamennyien igénybe veszik – évente körülbelül 800 milliárd forint kiadást jelentene a központi költségvetésnek.