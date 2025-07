Internetes agresszió: Orbánról azt kommentelték, hogy „8 mm megoldaná!” – A rendőrség azonnal lépett

„8 mm megoldaná, mint anno Romániában”

– ez a mondat állt abban a Facebook-kommentben, amely miatt a rendőrség nyomozni kezdett. A fenyegető kijelentés a miniszterelnökre vonatkozott, és nyíltan utalt erőszakos cselekményre, Ceaușescu kivégzését idézve.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) az esetet kiemelten kezelte: a bejelentést követően a nyomozók néhány órán belül azonosították a 48 éves debreceni nőt, majd házkutatást tartottak nála. A helyszínen gáz-riasztófegyvert, éles lőszereket és hüvelyeket is találtak, amelyeket lefoglaltak.

A rendőrségi közlemény szerint a nő nem tanúsított ellenállást. Kihallgatása során elismerte, hogy ő írta a kommentet, de tagadta, hogy valódi szándéka lett volna. Mint mondta, „csak véleményt nyilvánított”, és nem tudta, hogy ezzel bűncselekményt követ el.

Új törvény, gyors következmény

A 2025-ben elfogadott új szabályozás értelmében az ilyen típusú online kijelentések – amelyek egy konkrét személy ellen irányuló erőszakos szándékot közvetítenek – már nem esnek a véleménynyilvánítás szabadságának körébe. A törvény „internetes agresszió” néven nevesíti a bűncselekményt, amely akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A hatóságok közlése szerint az új jogi eszközök lehetővé teszik, hogy gyorsan, hatékonyan lépjenek fel a közösségi médiában terjedő fenyegetések ellen – különösen, ha azok közszereplőket, politikusokat vagy közbiztonságot érintő témákat érintenek.

Nem elszigetelt eset

A rendőrség emlékeztetett rá: az elmúlt hónapokban több hasonló ügyben is eljártak. Júniusban például egy férfi videóban tett fenyegető kijelentést a Parlament felrobbantásáról. Ezek az ügyek is megerősítik: a digitális térben elhangzó szavaknak is súlya van.

A debreceni nő jelenleg szabadlábon védekezik, de az eljárás folytatódik.

A rendőrség üzenete világos: a közösségi médiában közzétett fenyegetések – még ha tréfának szánják is őket – komoly jogi következményeket vonhatnak maguk után. Az online tér nem mentség – a törvény mindenkit egyformán kötelez.