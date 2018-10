Az alacsony Duna miatt az eddigieknél is jobban látszik a Margit híd alatti tér

Néhány évente előfordul, hogy a Duna vízszintjének csökkenése miatt a Margitszigetről be lehet sétálni a Margit híd alá, ami izgalmas és egyedülálló látványt nyújt a városképet más irányokból ismerő szemeknek.Ezekben a napokban is így van ez, és a jelenséget egyre kreatívabban közelítik meg a pestiek, már padot is találunk a Duna kellős közepéről parlamenti látképet nyújtó zátonyon.