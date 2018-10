5 év után győzött újra Kimi Räikkönen

Räikkönen lerajtolta Hamiltont, majd hamar DRS-távolságon kívülre került a Mercedes versenyzője. Vettel Ricciardóval harcolt a negyedik pozícióért, de a német újra rosszul jött ki egy ilyen helyzetből, ahogy idén már többször is: megpördült és visszaesett a 14. helyre. A 9. körben megállt Ricciardo alatt a Red Bull.

Az eltérő stratégiák miatt Kimi egyszer, míg Hamilton kétszer is kereket cserélt, így a brit címvédő elé került Verstappen is. Räikkönen néhány körön keresztül fel is tudta tartani saját kiállása előtt Hamiltont, ami kulcsfontosságú volt a győzelem szempontjából. A hajrá előtt így nézett ki az élmezőny: Räikkönen, Verstappen, Hamilton, Bottas, Vettel.

Először Hamilton lendült akcióba, Verstappent támadta, ha megelőzi, már ma ötszörös világbajnok. Mellé is ért, de végül lesodródott a pályáról, maradt a harmadik helyen. Ezután Vettel támadta Bottast, meg is előzte.

A pontszerzők: Räikkönen, Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Hülkenberg, Sainz, Ocon, Magnussen, Pérez.

Räikkönen 5 éve, 113 versennyel ezelőtt nyert utoljára futamot, még 2013-ban, Ausztráliában. Hamiltonnak egyelőre várnia kell az ötödik világbajnoki címére.