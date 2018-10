Tejet iszik? Rasszizmus!

A Twitteren közzétett sztorijuk szerint a tehéntej ivása (mi a helyzet a kecsketejjel és másokkal? - S.T.G.) kiváltképpen az uralkodó osztály szokása volt, és így a fehér felsőbbrendűséget szimbolizálja.

A pohár tejet, mint szimbólumot pedig a szélsőjobboldaliak is gyakran használják – állítja a PETA.

A szervezet szerint a tejipar egyébként is szélsőséges erőszakot gyakorol más élőlényeken. Itt vélhetően a tehenekre céloznak. Ezért javasolják, hogy aki mindenképpen tejet akar inni, az használjon inkább növényi tejet, például szójatejet (az is fehér – S.T.G.).