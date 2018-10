Ahogy kirúgták, le is kapcsolták a számítógépét

Ahogy arról lapunk is beszámolt, "A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről" című kormányhatározat szerint 6810 munkavállalót rúgnak ki a közigazgatásból. Ez a folyamat már meg is kezdődött. A Központi Statisztikai Hivatalban (KSH) kedd délután kezdték el osztogatni a felmondó leveleket, és amint a delikvens azt kézbe vette, ki is kapcsolták a számítógépét - a Népszava információ szerint.

A lap úgy tudja, annak ellenére kiborultak és sírtak a "halállistára került", majd a KSH-tól elküldött dolgozók, hogy augusztus óta gyakorlatilag csak azzal foglalkoztak, ki megy, és ki maradhat.