A ZTE tulajának cége is megjelent Mészáros Lőrinc horvát klubjánál

Mészáros Lőrinc horvát csapatának, az NK Osijeknek egy új támogatója akadt, a Magyarországon stadionépítésekből gyarapodó Pharaos 95. Kft - szúrta ki az mfor.hu. A felcsúti székhellyel is rendelkező cég csinálta például a helyi falusi stadion gyepszőnyegét is. A cég annak a kormányközeli Végh Gábornak áll a tulajdonában, aki a másodosztályú Zalaegerszeg (ZTE) mellett a szlovén Lendva focicsapatában is vezető szerepet tölt be.