Hárommilliárd forintból tervezik meg a 3-as metró meghosszabbítását

Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent vállalkozási szerződés szerint az M3 metró északi meghosszabbításának előkészítését, az engedélyes és kiviteli terv elkészítését a fővárosi projektben mostanában hasító Főmterv és VIKÖTI Mérnöki Iroda végezheti el.

A pályázat 4,9 kilométeres kétvágányú pályát, négy állomást (2 kéreg alatti, 2 felszíni) és egy karbantartó, takarító járműtelep tervezését tartalmazza. Emellett Rákospalota-Újpestre P+R parkolót, a Megyeri úti végállomásra intermodális csomópontot terveznek. A jövőbeni végállomáshoz kapcsolódóan a tervezőnek meglévő villamos pálya korrekcióját, és a Megyeri út külön szintű átvezetését is meg kell terveznie.

Ide új autóbusz végállomás és vasúti megállóhely épült, valamint P+R és kerékpáros parkolót építenek.

A tervek elkészítése 3 milliárd forintba kerül.

Mint ismert, az M3-as metró északi meghosszabbítása a magyar közlekedéspolitika egyik legrégebb óta tartó szerencsétlenkedése (pedig szoros a verseny), hiszen már az eredeti tervekben is Káposztásmegyerig tervezett metró építését az utolsó, Árpád híd – Újpest-Központ közötti szakasz átadása után egyszerűen félbehagyták.

Az uniós pénzesővel párhuzamosan viszont leporolták az álmokat, ám eddig még odáig sem sikerült eljutni, hogy valaki elkészítse a terveket (a korábbi kiírás eredménytelen volt, majd módosították is a kiírást).

Az önkormányzati (és EU-s) választás viszont vészesen közeledik, így illett már felmutatni valamit. A kiírás azonban nem tartalmazza a költség jelentős részét jelentő, elavult automata vezérlési rendszer (AVR) lecserélését a 2-es metróban is használt CBTC irányításra. Ez önmagában is 50-60 milliárd forint (a teljes vonalon le kell cserélni, a felújított kocsikba ugyanis a régi rendszert szerelték vissza), arról nem is beszélve, hogy a hosszabbításhoz több szerelvény is kell, amiket szintén be kell szerezni. Ezek miatt vélhetően az építkezés sem kezdődik meg egyhamar.

Megkerestük a BKK-t is, hogy miért nem tartalmazza a tender a forgalomirányítás korszerűsítését, illetve ki fogják-e írni a jövőben. Válaszukat természetesen közöljük majd.