Fél éves lemaradásban tárgyal a parlament a gyorsan változó dizájnerdrogokról

Ennek egyik átfogó lépése volt a C-lista 2012-es bevezetése, ami nem konkrét összetevőnként, hanem szercsoportonként alkalmaz tiltásokat. A kábítószerek fejlesztői azonban igyekeznek a pszichoaktív anyagokat –melyek más, ismert drogok hatásait utánozzák- ezek alól is kivonni újabb és újabb eljárásokkal, így fontos lenne a gyorsaság. E téren azonban van még mit fejlődni.

A pszichoaktív szerek miatt került reflektorfénybe a Hős utcai gettó is: a párszáz forintért megvehető, például tévesen „biofűnek” is nevezett cigik nagyon gyorsan elterjedtek a szegényebb fogyasztók között, ám hatásaik a korábban ismert következményeknél is súlyosabbak: eleinte meztelenül szenvedő, ordító emberekről voltak hírek, a mai szerek viszont inkább kikapcsolják a fogyasztókat, akik zombikhoz hasonlóan bambulnak maguk elé.

Az Országgyűlés múlthéten két nemzetközi kábítószer egyezmény módosítását tárgyalta, a kábítószereket tiltó listák bővítését pedig minden felszólaló támogatta. Az ENSZ Kábítószerek Bizottsága által készített egyezmény módosítása hat, a fentanilok csoportjába tartozó szerrel növeli az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján az egyes kábítószerlistákon szereplő készítmények sorát, ennek magyar jogrendbe ültetését tartalmazza az előterjesztés - ismertetett az MTI szerint Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára.

Zsigmond Barna Pál fideszes képviselő arra mutatott rá, hogy szinte naponta jelennek meg új szerek, amelyeknek nem ismerhető az összetételük. Ezért gyakran kell bővíteni a tiltólistát - jegyezte meg.

Rig Lajos a Jobbiktól egyetértett a fideszes képviselővel abban, hogy sűrűn jelennek meg új pszichoaktív anyagok, ezért is furcsállta, hogy

a márciusban meghozott döntésről miért csak októberben tárgyal a Ház. Szerinte ezalatt számos új változatai jelenhettek meg a hatóanyagoknak.

A képviselő fontosnak ítélte a tiltólisták bővítésének gyorsítását, ezért azt miniszteri rendeletben szabályozná, és nem hozná a parlament elé. Növelni kellene a vizsgálóberendezések számát is – mondta. Párttársa, Farkas Gergely a prevenciót hangsúlyozta, de szerinte erre még kevesebb forrást biztosított a kormány, mint korábban. Ennek eredményeként szerinte egyre alacsonyabb korban próbálják ki a fiatalok a drogokat.