Magánember, mi? Kiderült: Orbánt a külföldi focimeccsekre is kíséri a TEK, persze közpénzből

Megtudtuk, hogy a korábban állítottakkal szemben igenis benne van az adófizetők pénze abban, ha Orbán Viktor külföldre is elkíséri kedvenc csapatait, vagy a magyar válogatottat.

Korábban a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan a Népszavának azt mondta, „Orbán Viktor a MOL-Vidi FC minden mérkőzésére el szokott menni. Az utazások során a focicsapat tulajdonosának vendége, és ugyanolyan módon utazik, mint a MOL-Vidi FC többi vendége. Ez eddig is így volt, és ezután is így történik majd. Mindez a magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerül.”

Most kiderült, hogy dehogyisnem.

A Jobbik három parlamenti képviselője, Mirkóczki Ádám, Pintér Tamás és Szilágyi György írásbeli kérdést tettek fel annak kapcsán, hogy ki biztosítja Orbán Viktor védelmét a magánútjain, és a válasz szerint Pintér Sándor belügyminiszter elismerte, hogy

a TEK a miniszterelnök védelmét a nap 24 órájában, hivatalos és magánprogramjai során is ellátja. Pintér elárulta azt is, hogy a Bulgáriában, Oroszországban, az Egyesült Királyságban és Görögországban játszott focimeccsekre is elkísérték a miniszterelnököt, a TEK saját költségvetésének –tehát közpénznek- kárára.

Mindez pedig azt jelenti, hogy Orbán Viktor útjainak finanszírozása a korábbiaknál is több kérdést vet fel. Ugyanis azt már eddig tudni lehetett, hogy a kormányfő gyakran utazik Garancsi István MOL Vidi FC-tulajdonos magángépével az idegenbeli mérkőzésekre, pedig az üzletember bőségesen el van látva állami megbízásokkal, így pedig nyugati típusú demokráciákban nem túl elegáns, ha egy gazdasági szereplő drága szívességeket tesz egy vezető politikusnak.

Van pofájuk :DDD Most szállt le Londonban a milliárdos magángép, este játszik a Vidi a Chelsea-vel Persze lehet, hogy a csillagok állása akar minket átverni, de azért elég gyanús, hogy az OE-LEM lajstromszámú, 17 milliárd forintba kerülő Bombardier Global 6000-es luxusgép éppen most szállt le Londonban.A planefinder.net-en lehet is követni a gépeket, mi éppen itt láttuk meg:Aztán le is szállt Londonban:

Ráadásul az is látható, hogy míg a hivatalos retorika szerint közpénzt nem költenek el az ilyen programokra, valójában mégis, hiszen mire a miniszterelnök visszaér Budapestre, akár több napos külföldi védelmet kellett finanszírozni, ami igencsak költségnövelő.