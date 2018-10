Van pofájuk :DDD Most szállt le Londonban a milliárdos magángép, este játszik a Vidi a Chelsea-vel

Persze lehet, hogy a csillagok állása akar minket átverni, de azért elég gyanús, hogy az OE-LEM lajstromszámú, 17 milliárd forintba kerülő Bombardier Global 6000-es luxusgép éppen most szállt le Londonban.

A planefinder.net-en lehet is követni a gépeket, mi éppen itt láttuk meg:

Aztán le is szállt Londonban:

Méghozzá nem is akárhol: a Heathrow reptér helyett a Brit Királyi Légierőhöz tartozó, tíz kilométerrel északabbra fekvő légierő-bázison landoltak (RAF Northolt):

Ezzel a géppel utazott Orbán Viktor a Vidi bulgáriai meccsére is a nyáron, amit a sajtósa szerint Garancsi István klubelnök fizetett számára. Ezzel csak az a gond, hogy az üzletember bőven kap állami megbízásokat, így a politikusok felé tett bőkezűsége modern demokráciákban korrupciós kockázatok gyanúját szokták felvetni. De a luxusgép szeptember végén is feltűnt Londonban, pont akkor, amikor a FIFA-gálán népes magyar küldöttség jelenléte mellett kiosztották a Puskás-díjat. A gálán ott volt Mészáros Lőrinc is.