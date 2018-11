Többek között azért csúszik a BKK e-jegyrendszere, mert nehéz tárgyalni ázsiaiakkal az időeltolódás miatt

Dabóczi Kálmánt, a BKK vezérigazgatóját a városházi bizottsági meghallgatáson elsősorban az elektronikus jegyrendszer bevezetésével kapcsolatban kérdezték. Akár az is előfordulhat, hogy 2021-re, mire a főváros visszafizeti az EBRD-nek a 17 milliárdos hitelt, nem kerül bevezetésre az új jegyrendszer, amit eredetileg 2017-re ígértek. - írja a hvg.hu. Azt ugyan nem mondták ki, hogy Vitézy Dávidot, a BKK korábbi fejét okolják a gondokért, de valószínűleg ez a helyzet.

Budapest nem akar szerződést bontani a szállítóval, tárgyalnak a céggel, de a Scheidt&Bachmann megszegte a szerződését, mert bizonyos bankgaranciákat nem újított meg. Dabóczi több magyarázatot is adott a csúszásra:

a BKK több millió e-kártyával számolt, de a magyar állam a nemzeti egységes kártyarendszer mellett áll, hogy egyetlen kártyával lehessen intézni mindent, most ott tartunk, hogy elvileg nem kell majd külön kártya a jegyrendszer használatához, e-személyivel vagy telefonnal is lehet vásárolni, de aki akar, BKK-s e-kártyát is vásárolhat

ennél azért sokkal viccesebbek is elhangzottak: az egyik beszállító ázsiai, az időeltolódás miatt nehéz volt tárgyalni

valahogy belekeverték a veronai buszbaleset utáni jogalkotást is, ami elvileg módosítja az elektronikus jegyrendszer hátterét, de azt homály fedi, hogy mire gondolt Dabóczi

egyedül tárgyalt a németekkel, de nem jutott egyről a kettőre, ezért létrehoztak egy ötfős bizottságot (magával együtt)

A német cég most is fizeti a kötbért, de a BKK utal is neki vissza, mert a szerződés alapján tesztüzemben is kell üzemeltetési költséget fizetni.

(Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)