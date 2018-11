Egy ír nemi erőszakkal vádolt férfi ügyvédje a csipkés tangát hibáztatta

A nemi erőszak kapcsán még mindig elkerülhetetlen az áldozathibáztatás, ahol sokan a nő szépségére, kedvességére, sok esetben csinos/kihívó öltözékére hivatkozva próbálják bizonyítani, hogy nem tudtak úrrá lenni állatias vágyaikon. Úgy tűnik, a mai napig van olyan bíróság, ami ezt érvként elfogadja.

Írországban épp óriási port kavart, hogy egy nemi erőszakkal vádolt ír férfi védőügyvédje egy bugyit mutogatott a tárgyaláson, amihez az alábbi mondatokat fűzte:

"Csak nézzék meg hogyan öltözött. Csipkés tangát viselt."

Noha a férfit végül nem emiatt mentették fel, az ügy nagy médiavisszhangot kapott és még az ír parlamentben is megjelentek a női fehérneműk. Ruth Coppinger képviselő is előrántott egy csipkés bugyit felszólalása közben, amivel arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a jogrendszer reformra szorul, ugyanis abban még a mai napig is általános az áldozathibáztatás.

A Twitteren is hamar terjedni kezdtek az alsóneműkről készült képek a #ThisIsNotConsent, vagyis az #EzNemBeleegyezés hashtaggel. A BBC pedig arról számolt be, hogy Cork városában, ahol a tárgyalás folyt, nők százai vonultak utcára és bugyikkal borították be a városháza lépcsőit, míg a főváros, Dublin főterén szárítózsinórra aggatták a tiltakozók csipkés fehérneműiket.