A tiranaiból a podgoricai követség autójába szállt át Gruevszki

3 óra alatt a Hani i Hotit-i határátkelőtől a dobrakovói macedón–szerb határra ért Gruevszki – írja a hvg.hu a Vijesti című podgoricai lapra hivatkozva. A lap szerint Gruevszki az országban kocsit váltott, és Montenegrót már az ottani követség 55A05 rendszámú járművén, Császár József első beosztott és Félegyházi Csaba konzul társaságában hagyta el november 11-én 22 óra 16 perckor.

A HVG szerint Gruevszki valószínűleg a belgrádi magyar nagykövetség autójával folytathatta az útját. A lap azt írja, ez a legbiztonságosabb megoldás: az adott országban haladó, abban az országban működő követséghez tartozó követségi autót csak közlekedési szabálysértés esetén állíthatják meg a rendőrök, míg egy másik országban bejegyzett követségi kocsira sokkal enyhébb korlátozások érvényesek.

Az albán rendőrség megerősítette azt a tegnapi lapértesülést, hogy Gruevszki Albániát Montenegró felé november 11-én 19 óra 19-kor hagyta el. A Google útvonaltervezője szerint a két határátkelő közti utat valóban ez alatt a nagyságrendileg 3 óra alatt lehet megtenni.

A Vijesti cikkéből az is kiderül, hogy Gruevszki a tiranai magyar nagykövetségen jelentette be, menedéket kér Magyarországon. A portál megnevezi a tiranai magyar követségnek azt a két munkatársát is, akik Albániából Montenegróba kísérték: Kulcsár Antal konzul, illetve Várfalvai Csaba gazdasági felelős. Mindkettő diplomataútlevéllel rendelkezik – teszi hozzá a Vijesti.