Egy Fidesz-közeli luxemburgi cégnél kötöttek ki a Heves megyeiek százmilliói

600 millió forint értékben jegyzett a Luxemburgban bejegyzett Primatum Fund Management s.á.r.l. nevű vállalkozás befektetési jegyeiből a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA). 2017 végén azonban az alapítvány bírósághoz leadott beszámolója szerint csaknem 273 millió forint értékvesztést kellett elszámolniuk rá,

azaz ennyi pénzről már biztos, hogy nem fog visszakerülni az észak-magyarországi megye adófizetőihez.

Fidesztől Fideszig

A Primatum tulajdonosi szerkezete pedig több szálon is erősen kötődik a Fideszhez, illetve egyik közpénzekkel (is) teletömött intézményéhez, a Századvéghez. A luxemburgi cégregiszter adatai szerint a Primatumot 125 ezer eurós alaptőkével alapította 2008-ban Adriatiq Fund Management s.á.r.l. néven (cégregisztrációs szám: B 141268) a horvátországi Adriatiq Islands Group d.d., valamint Szalay Bobrovniczky-Kristóf. A horvát cég a már megszűnt Helyi Téma című fideszes lapot tulajdonló Vitézy Tamás, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf közös vállalkozása. Szalay-Bobrovnicky Kristóf igazi fideszes nagyágyú: amikor Giró-Szász Andrást kormányszóvivővé nevezték ki, ő lett helyette a Századvég Gazdaságkutató Zrt. igazgatósági tagja, társtulajdonosa, valamint a Századvég Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese is volt.

A luxemburgi cégnyilvántartásban fellelt dokumentumok tanúsága szerint 2010 februárjában az Adriatiq kiszállt az immár Primatum nevet viselő cégből, ekkor az összes üzletrész Szalay-Bobrovniczkyé lett. Ez is maradt a helyzet 2010 novemberéig, amikor Schiffer-Kovács Kinga az üzletrészek 9,6 százalékát megvásárolva belépett a cégbe. Szalay-Bobrovniczky és Schiffer-Kovács ma is együtt dolgoznak: a férfi a Liget Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. igazgatósági tagja, míg a hölgy ugyanennek a cégnek a gazdasági vezérigazgató-helyettese.

Ők ketten 2012. október végéig birtokolták a Primatumot, ekkor teljes váltáson ment keresztül a cég tulajdonosi szerkezete. (A dokumentumban – tévesen – 2011. május 18-i dátum szerepel, amit a cég később egy másik hivatalos iratban korrigált 2012. október 31-re.) A 125 darab üzletrészből 53-at Nemes Csaba Pál, 41-et Varga Tamás Gyula, míg 31-et Diósi Kodzo Tamás vásárolt meg.

Azt hihetnénk, hogy a Primatum ezzel kikerült a Fidesz bűvköréből, de erről szó sincs! A három férfi ugyanis 2017-ben Giró Szász Jánossal együtt Greenlight Capital Zrt. néven céget alapított. Giró Szász János unokabátyja a századvéges Giró-Szász Andrásnak, a Greenlightban (melyet idén márciusban Greenlight Real Estate Zrt.-re neveztek át) Diósi Kodzo és Varga igazgatósági tag, Nemes és Giró Szász felügyelő bizottsági tag, utóbbi pedig tulajdonos is. Giró Szász János ügyvédi irodája (Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda) korábban a Fidesz-frakcióval, valamint a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel is tízmilliós nagyságrendű szerződéseket kötött jogi feladatok ellátására.

A kapcsolat azonban nemcsak a Greenlightnál mutatható ki. A 2011-ig PRIMATUM-Hungary Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Kft.-nek, azóta VBPS Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Kft.-nek nevezett cégben Giró Szász János 2009 júliusától 2010 januárjáig volt ügyvezető, őt Serfőző Péter, Giró-Szász András sógora követte 2010. júniusig, őt pedig Szalay-Bobrovnicky Kristóf váltotta, aki 2012. áprilisig volt az ügyvezetői poszton. Ennek a cégnek először az Egyesült Államokban bejegyzett Xanga LLC volt a tulajdonosa, 2009 júliusa és 2010 januárja között Giró Szász János vásárolta meg. 2010 januárjában egy Marshall-szigeteki cég, a Spatiano Ltd.-hez került, majd 2010 júniusa óta Szalay-Bobrovnicky Kristóf az egyetlen tulajdonos.

Az elvesztett százmilliók

De vissza a Primatumhoz! A HMVTA bírósághoz leadtott 2017-es beszámolója szerint

a 2013 évben a Primatum Befektetési Alapnál elhelyezett 600000 eFt-ra is értékvesztés elszámolása vált szükségessé, mert az előzetes tájékoztatás alapján ennek 100 %-os megtérülése nem várható.

Mint korábban írtuk, nem is kicsi az értékvesztés, a Heves megyei adófizetőknek a befektetési jegyek bekerülési értéke 45 százalékáról kellett lemondaniuk. A luxemburgi cégnyilvántartás adatai szerint viszont a Primatum utoljára a 2013-as pénzügyi évre adott le éves beszámolót. Sőt, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, a luxemburgi pénzügyi felügyelet) hírlevelében megjelent közlemény szerint a luxemburgi hatóság a Primatum Fund Management s.á.r.l.-t levette az engedélyezett alapkezelő társaságok listájáról, és az általuk kezelt Primatum FCP befektetési jegy engedélyét is visszavonta.

Kerestük a Primatumot a honlapjukon feltüntetett e-mail címen, szerettük volna megtudni, mi az oka az éves beszámolók elmaradásának, a luxemburgi forgalmazási engedély visszavonásának, illetve a hevesi adófizetők pénzét is kezelő alap pénzügyi helyzetéről is érdeklődtünk, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. November 5-én közérdekű adatigényléssel fordultunk a HMVTA-hoz is, hogy pontosan mi az oka a Primatum befektetési jegyeire elszámolt csaknem 273 milliós értékvesztésnek, kértük, hogy az erre vonatkozó számviteli bizonylatokat küldjék meg részünkre. A több mint 1 milliárd forintos mínuszt „felmutató” alapítvány a törvény által előírt 15 napos határidő leteltével is mélyen hallgat.

Az azonban válaszok nélkül is nyilvánvaló, hogy a közpénzt kezelő fideszes vezetésű alapítvány százmilliókat juttatott a Fidesz-közeli Primatumnak, akik nemhogy hozamot nem fizetnek rá, de a pénz jó részét vissza sem fizetik.

A Primatum jelenlegi tulajdonosai érintettek több olyan cégben is, melyek több millió, illetve tízmillió forintos hitelt kaptak a HMVTA-tól, de az alapítvány ezekre a hitelekre is értékvesztést számolt el, azaz nem fogja visszakapni. Ezeket cikksorozatunk következő részében fogjuk a közvélemény elé tárni.

(Cikkünk elkészítéséhez az Opten céginformációs adatbázisát, valamint a luxemburgi cégregisztráció adatait használtuk.)

Egri hírportál: Fidesz-közelben tűnhetett el a Heves megyei alapítvány közpénze Dokumentumokkal rendelkezik arról az Egri Ügyek helyi hírportál, hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMTVA) olyan, korábban Fidesz-közeli cégekhez helyezett ki hiteleket több mint 1 milliárd forint összegben, melyek később behajthatatlanná váltak. A döntő részben közpénzből gazdálkodó HMTVA gigantikus vesztesége ügyében büntetőeljárás is indult, egyelőre ismeretlen tettes ellen - olvasható a portálon.