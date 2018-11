Már saját fogyasztóvédelme is van a kábszeres világnak

A 444.hu hozott le több fotót arról, hogy a belvárosi, VII. kerületi Kazinczy utcában ismeretlenek felfújták az útra, hogy ez egy „Fake Dealer Zone”, magyarul épp egy hamis drogokat árusító zónában járunk.

Az önkényes fogyasztóvédelmi kezdeményezés abból ered, hogy az egyik üzlet előtt rendszeresen olyan alakok vadásztak a kábítószereket kereső turistákra, akik valódi cuccok helyett csak fűszereket, vagy sütőport adtak a pénzért cserébe.

A lap emlékeztet, hogy már októberben is volt egy hasonló felirat a helyen, de akkor még csak simán felfújták, hogy „All Drugs Are Fake Here”, tehát, hogy „Itt minden drog hamis”, mostanra viszont mutatós zónát rajzoltak fel az utcában. Azt is írják, hogy a helyi boltosok szerint az üzenetek hatására kevesebb kamudíler van a környéken.

A kábítószerfogyasztással kapcsolatos önkéntes fogyasztóvédelmi tevékenység a szegregátumokra is ráférne: nemrég írtunk arról, hogy a szegényebb településeken már a kiskamaszok körében is óriási mértékű a dizájnerdrogok használata. Az ilyen szintetikus kábítószerek párszáz forintért beszerezhetők, ám hatásuk sokszor kiszámíthatatlanok, az egészségre gyakorolt ismeretlen következményekről nem is beszélve. A rendőri fellépés önmagában kevés a helyzet felszámolásához, ugyanakkor a hazai ellátórendszer túl gyenge ahhoz, hogy felvegye a versenyt a kihívásokkal.