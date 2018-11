A Sziget is durrantott: jön a Foo Fighters

A Sziget nemrég jelentett be Facebook-oldalán egy csokornyi fellépőt a jövő nyári fesztiválra: ezek közül az egyik legnagyobb név az ex-Nirvana dobos, Dave Grohl által vezetett Foo Fighters, akik tavaly júniusban húszéves kihagyás után tartottak egy kétórás bulit a Sportarénában, és a frontember a hatalmas érdeklődést látva értetlenkedett is, hogy miért nem jöttek gyakrabban – hát, úgy lászik nem a levegőbe beszélt, mert jövő nyáron ismét Budapestre utaznak.

Más csábító neveket is bejelentett a legnagyobb hazai fesztivál, többek között jön a Florence + The Machine, vagy a Youtube-on laza 3,9 milliárdos (!) nézettségű klippel (Shape of You) is bíró Ed Sheeran.

Bár a Foo Fighters bejelentése után talán képzavarnak tűnhet arról beszélni, hogy a rockzene kedvelőit a Sziget helyett inkább a Volt Fesztivál felé terelnék a szervezők, de mindenképpen ki kell térnünk arra, hogy 2019 nyara tényleg erős lesz, és nem csak Budapesten. A Volt fesztivál ugyanis nemrég bejelentette, hogy az amerikai Slipknot nem csak az osztrák határ melletti Novarockon fog zenélni, hanem Sopronban is, ami igazi közönségkedvenc programnak ígérkezik - nem beszélve arról, hogy még Slash is jön.

Mi több, ha a keményvonalas metálnál tartunk, a sorba idén felzárkózott a Rockmaraton is, ugyanis valódi történelmi időutazást kínálnak a Pantera-rajongóknak azzal, hogy Phil Anselmo egykori frontember új zenekarával, a Philip H. Anselmo & the Illegals-al 100% Pantera-koncertet fognak adni, tehát a közönség ha más zenészekkel is, de eredeti énekhang mellett tombolhat végig egy klasszikus Pantera-koncertet.

(Címlapfotó: Mohai Balázs/MTI)