Orvoshiány miatt bezárják a Honvédkórház koraszülöttcentrumát

A hvg.hu információi szerint a sürgősségi centrum és a Podmaniczky utcai telephely után a Honvédkórház koraszülöttcentruma a következő áldozata a szakorvoshiánynak. A lap úgy tudja, akkora a probléma, hogy december 15-én be is zárják az osztályt, mert nem adottak a személyi feltételek a működtetéshez. A válságértekezlet kedd délelőtt zajlott a hivatalos nevén Perinatális Intenzív Centrum megmentése érdekében. Az ország legmagasabb színvonalú PIC osztályának tartották a Honvédkórház részlegét, de a hvg.hu szerint egy év alatt hét szakorvos is távozott, felmondásuk okai: megbecsültség hiánya és alacsony fizetés.

A szakemberhiány tehát nem friss történet, de eddig sikerült elkerülni a bezárást úgy, hogy kevesebb pácienst fogadtak és alacsonyabb kockázatú eseteket vállaltak. November végére viszont három orvos maradt a centrumban, ami azt jelenti, hogy a minimumfeltételek sem adottak a működéshez, ezért úgy döntöttek, hogy december 15-étől bezárják az osztályt. A tervek szerint két hétig biztos, hogy nem nyitják újra. Nádor Csaba, a PIC osztályvezetője a lap információi szerint jelentős mértékű béremelésben látja a megoldást, kérdés, hogy ez januárra megvalósul-e.

(Fotó: Lakatos Péter / MTI)