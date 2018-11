Az MSZP egykori pénztárnoka eladta médiaportfóliójának egy részét Mészáros Lőrincnek

Közleményben tudatta a Horizont Handels und Industrie AG, hogy a politikai napilappiacra fókuszál és megválik a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadótól. A vevő a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks - adta hírül a Hvg.hu.

A Mezőgazda Kiadó portfóliójába tartozik többek között egy mezőgazdasági szakkönyvkiadó, a Diéta és Fitnesz című életmód magazin, a Vidék Íze gasztronómiai havilap és a vidék családi hetilapjaként ismert Szabad Föld.

„A Mezőgazda egy vegyes profilú kiadó, a jövőben azonban kizárólag a politikai lappiacra szeretnénk összpontosítani és pozíciónkat ott tovább erősíteni” – mondta Puch László, a Horizont Handels und Industrie AG meghatározó tulajdonosa a döntés hátteréről.

A társaság két kiadót is tulajdonol, a másik, a XXI. század Média Kft. jelenteti meg az egy szem politikai napilapként állva maradt Népszava napilapot - írja a portál.

Mint ismert: a Népszava finanszírozásáról még 2016 végén állapodott meg Orbán Viktor Puch Lászlóval, a találkozóra Mészáros Lőrinc által bérelt hatvanpusztai majorságban került sor.

A megállapodás lényege eszerint az lehetett, hogy a Népszava ellenzéki, baloldali lap maradjon, de ne menjen túl messzire Orbán Viktor ügyeit illetően. Cserébe a korábban súlyos anyagi gondokkal küszködő lap ma már meg tud élni az állami hirdetésekből, és nem csúsznak a fizetések sem. A módszer persze klasszikus: a jelenlegi fideszes médiarendszer lényege az, hogy állami cégek hirdetéseivel és kormányzati reklámokkal tartják életben mind a már felvásárolt, mind még a függetlennek tűnő sajtót.

Természetesen a tulajdonosváltások is nem állnak meg, épp mai hír, hogy Mészáros Lőrinc az egész médiabirodalmát a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak "adományozza". Sajtóhírek szerint a központosításról még nyáron döntött Orbán Viktor. Az alapítványt ugyanarra a balatonföldvári címre jegyezték be, ahova Liszkay Gábornak, a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Mediaworks elnök-vezérigazgatójának új cégét, a Média Fundamentum Nonprofit Zrt.-t is.