Enyhíthetik a gyülekezési tilalmat, de a Kossuth téren továbbra sem engednek majd tüntetni ünnepnapokon

Módosító javaslatot nyújtottak be csütörtökön az Országgyűlés törvényalkotási bizottságában ahhoz a Semjén Zsolt által jegyzett javaslathoz, ami számos közterületen tiltotta volna be az ünnepnapokon való tüntetéseket. A módosítót az Index szerint Hende Csaba nyújtotta be, és nyilván nem vaktában tette, hanem biztos annak támogatásában.

Az összegző módosító javaslat enyhít a korábbi terveken, és a gyülekezési szabadságot korlátozó törvénymódosítást csak a Kossuth térre és a Batthyány-örökmécsesnél lévő térre korlátozza, tehát csak ezeken a helyeken tiltanák a demonstrációkat.

(Fotó: Béli Balázs/alfahir.hu)