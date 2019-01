A rendőrség szerint értékarányosan készültek másodpercenként 800 ezerből a CÖF kisfimjei

Hosszas adatigénylés és pereskedés után szeptemberben nézhette meg iratbetekintés keretében az Átlátszó, mire is költötte a Fidesz civilnek nevezett agitprop alosztálya azt a félmilliárd forintot, amit a Magyar Villamos Művektől kapott.

Kiderült, három darab 2 perc 35 másodperces, egy darab 1 perces kisfilmet, valamint egy 1 perc 40 másodperces köszönővideót gyártattak belőle a számos kormányközeli megbízást is elnyert Magno Studio Kft. révén. Az összesen 625 másodpercnyi film legyártásáért és sugárzásáért kiállított számla (bruttó) végösszege 500 989 600 forint volt,

azaz a filmek minden másodperce 801 583 forintba került.

Szávay és Vágó szerint ez bőven kimerítette a "különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés" gyanúját, ezért feljelentést is tettek. A BRFK Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni osztálya azonban úgy látja, a félmilliárdos kisfilmek tekintetében "vagyonkezelői kötelezettség megszegésére utaló, azt alátámasztó adat nem merült fel." A feljelentés elutasítását aláíró Dr. Szilágyi Gábor alezredes ugyanis a másodpercenként nyolcszázezerbe kerülő alkotások kapcsán

"objektív értékaránytalanságra utaló körülményt" nem látott.

Hogy a filmek mennyire "értékarányos" áron készültek, azt Szávay októberben egy parlamenti felszólalásában azzal érzékeltette, hogy

"a legjobb élőszereplős kisfilm kategóriában Oscar-díjat nyert Mindenki című alkotást percenként 400.000 forinttal támogatta a Filmalap, ezzel szemben a CÖF filmjei percenként 98.400.000 forintjába került az adófizetőknek, azaz 246-szor drágábbak voltak"

A feljelentés abszurd indoklással való visszadobását Facebook-bejegyzésében a politikus „felháborítónak, de a pártállamra jellemzőnek” nevezi, hozzátéve, hogy panasszal fog élni a döntés ellen.

Az ominózus ötszázmillió forintot 2016 végén kapta a CÖF a Magyar Villamos Művektől. Ezután indult a CÖF bohócos plakátkampánya Vona Gábor lejáratására és összemosására Gyurcsány Ferenccel. Szávay több alkalommal elmondta, és szerdai Facebook-bejegyzésében is megerősítette: úgy véli, hogy

az állami cégtől kapott félmilliárdból valójában ezt a mocskolódó kampányt finanszírozták.

A CÖF először letagadta a támogatást, majd miután lebuktak, nem voltak hajlandóak elárulni, mire költötték az összeget, azt állítva, hogy az nem közpénz. 2017 szeptemberében aztán Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos világossá tette, hogy nagyon is közpénzről van szó, így 15 napon betekintést kell nyújtani annak elköltésébe. A CÖF még így is elzárkózott a nyilvánosságtól. Szávay István több feljelentést is tett az ügyben, ezeket is rendre visszadobták.

Végül hogy, hogy nem, épp a választások után négy nappal döntött a bíróság arról, hogy az adófizetők félmilliárd forintjának sorsáról most már tényleg muszáj lesz számot adni. Ekkor derült fény a deluxe árú, Tesco gazdaságos kivitelű kisfilmekre.