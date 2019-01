Audi-sztrájk: három beszállítónál is leállt a termelés 

Megállt a termelés az Audi-sztrájk miatt az autóipari vállalat Győr környékén lévő beszállítói bázisának cégei körében is, így a hosszú szünet az audis dolgozókon kívül további több ezer munkavállalót érinthet - írja a Napi.hu.

A portál szerint a bérharc elhúzódásának egyik oka lehet, hogy amennyiben az Audi teljesítené a szakszervezet követeléseit, a magasabb fizetésemelések trendszerűen átgyűrűzhetnek a komplett beszállítói körre.

Eldőlt: folytatódik a sztrájk a győri Audiban Több mint 144 órája sztrájkolnak. "A késő estig tartó bértárgyalási sorozat végére nagy nehezen sikerült ugyan a munkáltatót további elmozdulásra bírni az eredeti ajánlatához képest - hiszen a 18 százalékos, de minimum 75 ezer forintos alapbéremelés mellett a cafeteria összege 300 ezer forintról 400 ezer forintra nőtt - azonban a tárgyalások így sem vezettek megállapodáshoz" Mint írják: közeledve a a meghirdetett 168 órás sztrájk végéhez, figyelembe vége a tárgyalások során eddig tapasztaltakat és az esetleges további lehetőségeket, a szerdai napra összehívta a sztrájkbizottságot.

Nemcsak a multicég ingolstadti bázisán szünetel a termelés, hanem a Győr környéki partnereknél is: az Audi, az egyhetes sztrájk kezdete óta nem hív le semmilyen terméket a just-in-time beszállítóktól. A leállás további több ezer dolgozót érinthet, így például leállt a gyártás a Lear Corporation Hungary Kft. autóüléseket készítő győri üzemében, amelyet meg is erősítettek lapnak. Emellett a Rehau-Automotive Kft. lökhárítógyártó-üzemében, illetve az Audi logisztikai partnereinél, köztük a Syncreon Hungary Kft.-nél is szünetel a munka - írja a portál.

A cég számára fejfájást okozhat és a bérmegállapodást hátráltatja, hogy komplex, régiós béreket kell vizsgálnia, mert várhatóan nemcsak a dolgozóinak kellene többet fizetnie, hanem a beszállítók is magasabb igényekkel állhatnak elő. A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben egy látványosabb béremelésnek ugyanis elszívó hatása van, a beszállítóknál a dolgozók felmondhatnak és átmehetnek az Audihoz a vonzóbb juttatások miatt.