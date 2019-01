"Feltámadott a tenger" - dühösek és elszántak a győri Audi sztrájkoló dolgozói

"Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét?" - tették fel a kérdést az autógyár magyarországi vezetésének a sztrájkoló dolgozók keddi gyűlésén. A csütörtök óta tartó munkabeszüntetés már az ingolstadti és szlovákiai üzem működésében is fennakadásokat okoz, úgyhogy a menedzsmentnek tényleg ideje volna szembesülni a helyzettel. A megállapodás azonban továbbra is késik, míg a regionális szinten is leszakadó bérek emeléséért küzdő munkavállalók elszántsága nem csökken.