Még csak alig több mint 800 milliót gombolt le az ÁSZ az ellenzékről

Ugyanakkor ez az összeg még bármikor emelkedhet, hiszen 2019-ben két választás is lesz, és az ellenzéki pártoknak szükségük van pénzre az eredményes kampányhoz, mindenesetre azt is jegyezzük meg, hogy a korábbi fideszes országgyűlési képviselő, Domokos László által vezetett Állami Számvevőszék (ÁSZ) egyetlen hibát sem talált sem a Fidesz, sem pedig a KDNP elszámolásában.

Az ÁSZ 2014-es tevékenységét az Index szedte össze, eszerint a szervezet nyolc esetben állapított meg tiltott vagyoni támogatást, az alábbi értékekben:

MSZP: 5,07 millió forint

Jobbik: 331,6 millió

DK: 8,24 millió

Együtt: 9,7 millió

LMP: 4,42 millió

Liberálisok: 6,2 millió

Párbeszéd: 7,5 millió

A fenti összegek duplázódnak, mert nemcsak be kell azokat fizetni a költségvetésbe, de ennyivel csökkentik is az adott párt állami támogatását is. Volt ezeken kívül néhány pár milliós téttel is a pártalapítványok körül, illetve az idei ÁSZ-döntéseket, miszerint a Párbeszéd, a Momentum és a Kétfarkú Kutya Párt is szabálytalankodott, az ellenzékről legombolt összeg eléri 816 millió forintot.

Ehhez jön még a Jobbikra váró újabb 100 millió forintos bírság is - de egyelőre ennek még nincs konkrét határideje.