Leváltották Batmant, Ben Afflecktől elvették a denevéres jelmezt

A 2021-es, Matt Reeves féle új Batman-filmben már nem Ben Affleck alakítja Gotham igazságosztóját, az eddig pletykákat megerősítette a Deadline magazin, illetve a hazai szakportál, a DcMagyarország is.

Ez azért is sajnálatos, mert szerintem a 46 éves Affleck volt a leginkább képregényhű Batman, másrészt a DC így valóban elereszti annak az esélyét, hogy egy Marvel-féle univerzumot alkosson meg a mozivásznon is - valószínűleg maradnak az önálló filmek, sztorik.

Így viszont egészen más megvilágításba kerül Henry Cavill helyzete is, ugyanis a Warner Brosból korábban kiszivárgott, hogy Superman szerepére is új embert keresnének - egyébként felmerült az Apollo Creed fiát megformáló Michael B. Jordan neve is, bár nem hiszem, hogy átültethető egy színes bőrű kriptoni a globális kultúrába.

Mindenesetre arról még nincs információ, ki kapja meg a Ben Affleck szerepét.

Jelenet a Batman Superman ellen - Az igazság hajnala című filmből