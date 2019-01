Rendszeresen szétlopták a kerítését, a rendőrök hazaküldték, a nagymama egyedül maradt?

Katalin - akinek a nevét kérésére megváltoztattuk - egy jászsági településen él idős nagymamájával. A hölgy kerítését már korábban is rendszeresen megbontották, egy ideig azonban folyamatosan pótolta a hiányzó léceket. A nőnek azután lett elege, hogy vasárnapra újfent eltűnt pár faelem a kerítésből, majd miután kipótolta, másnap azt is ellopták.



A tolvajokat épp „munka” közben zavarták meg, Katalin idős nagymamája „látta is a fiatalokat, akik egy biciklin tolták el a kerítésük egy részét, de részletes személyleírást már nem tudott adni. Katalin a frissen keletkezett lyuk közelében vette észre a telkükön levő kerékpárnyomokat, ami azt jelenthette, hogy a tolvajok még bent is mozdítható dolgokat kerestek.

Másnap reggelre szedte össze magát a nő annyira, hogy elmenjen a rendőrségre feljelentést tenni. Katalin azt mondta az Alfahírnek:

„Folyamatosan lopták eddig is a kerítésből a fát, de most már pótolni sem tudjuk. Korábban telefonáltunk a rendőrségnek, de nem történt semmi, mert nem akkor vettük észre, amikor épp vitték el.”

A rendőrségen elmondása szerint kezdetben segítőkészek voltak, de egy idő után azt érezte, hogy nem akarnak foglalkozni a szétlopott kerítéssel, hiába mutatta meg a hiányos kerítésről és a kerékpárnyomokról készült képeket. Amikor egyértelmű lett a rendőrök számára, hogy ragaszkodik a feljelentéshez, ellenségessé vált a hangulat.

Annak ellenére kérdezgették folyamatosan az ellopott lécek értékéről, és az elkövetők koráról, hogy ő egyikre sem tudott válaszolni. Azt ugyanis már az első alkalommal elmondta, hogy ő nem tudja a kerítés pontos értékét és a fiatal tolvajokat sem látta. Hangsúlyozta, hogy azért teszi a feljelentést, mert bízik a rendőrökben és azért szeretné, hogy elkapják a tolvajokat, hogy nyugodtan aludhasson.

Ennek ellenére végül anélkül küldték haza, hogy bármit aláírt volna, amikor erre rákérdezett, az egyenruhások azt mondták, hogy "majd szólunk". Katalin elmondása szerint a rendőrök azt tanácsolták neki, hogy legközelebb "ilyen miatt ne fáradjon be, elég telefonálni", ahogy korábban is tette – hogy aztán tovább lopkodják a kerítést.

Kétségbeesett, ezért ismerősei körében is megosztotta azt, hogy mi történt vele – csak azért, hogy senki ne járjon úgy, mint ő. Így értesült az esetről Sneider Tamás, a Jobbik elnöke is, aki hivatalos megkeresést küldött az esettel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitánynak. Csütörtök délután megosztotta Facebook-oldalán azt, hogy mi történt Katalinnal, két óra múlva felgyorsult a nyomozás.

Rá két órára csörgött Katalin telefonja, és az a rendőr kereste, akinél a feljelentést meg akarta tenni. Jóval kedvesebb hangnemben érdeklődött arról, hogy mikor tudnák kihallgatni az ügyben Katalin nagymamáját, aki az elkövetőket látta. A rendőröknek hirtelen annyira sürgős lett a bejelentés, hogy pár órával később kimentek Katalinékhoz, hogy otthon hallgassák ki a nagymamát.

Katalin az Alfahírnek azt mondta, a nyomozó jóval kedvesebb volt, mint kollégái. Az egyenruhás elnézést is kért a korábbi kellemetlenségek miatt. Azzal magyarázta a helyzetet, hogy társai kimerültek, ezért érezhette, hogy ellenséges a hangulat.

A rendőrfőkapitány hivatalos megkeresésével kapcsolatban elküldtük kérdéseinket a Jobbik sajtóosztályának, akik péntekre ígértek választ. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz Katalin ügyének a sorsa, a fejleményekről mindenesetre beszámolunk.