Fucsovicsot ebéd közben, fennhangon kérte számon a teniszszövetség fideszes vezetője

Fucsovics Márton és Babos Tímea, a jelenkor két legjobb magyar teniszezője továbbra sem hajlandó szerepelni a válogatottban, Fucsovics az NSO-nak újfent megerősítette, hogy nem anyagi természetű a vita, hanem a szövetség működésével kapcsolatban vannak rendezetlen kérdések a felek között. A magyar csapat legutóbb Németországban szerepelt a Davis Kupa selejtezőjében, Fucsovics nélkül.

„Nem véletlenül nyilatkoztam ősszel, hogy nagyon szeretnék játszani a németek ellen. Sajnos a körülmények nem változtak meg, így nem maradt más választásom. A szövetség vezetői úgy gondolták, ez pénzkérdés, tettek is egy ajánlatot, de nem fogadhattam el a több mint húszmillió forintot, mert nem anyagi megfontolásból fordítottunk hátat a szövetségnek Babos Timivel" - mondta a legjobb magyar férfi teniszező.

Richter Attila főtitkár szerint az egyeztetések során anyagi feltételekről is szó esett, Fucsovics ezt cáfolja: "A szövetség kommunikációja enyhén szólva is ferdítés, mint általában. Az előbb is elmondtam, ez nem pénzkérdés. A menedzserem, Joó György váltott néhány e-mailt Juhász Gábor sportigazgatóval, az utolsó pillanatig bíztunk benne, hogy lesz érdemi változás a szövetség hozzáállásában, működésében. Sajnos azon kívül, hogy tettek egy anyagi ajánlatot, semmi másban nem gondolták, hogy változtatniuk kellene.”

Romlott a helyzet

A konfliktus ahelyett, hogy enyhülne, éleződni látszik. Fucsovics elmesélt egy történetet, mely szerint Szűcs Lajos elnök és Juhász Gábor sportigazgató a Budai Tenisz Centrumban kérték számon Fucsovicsékat. Szűcs Lajos egyben fideszes országgyűlési képviselő is, ráadásul nem csak a tenisz, hanem a horgászszövetséget is ő vezeti.

„Edzőmmel, Sávolt Attilával kemény edzést követően ebédeltünk, amikor megjelent az elnök úr és a sportigazgató úr. Gyakorlatilag letámadtak minket. Szó nélkül leültek az asztalunkhoz, és az elnök úr fennhangon, számonkérő stílusban szegezte nekem a kérdést: »Na, mi a helyzet, neked mi bajod van velem, Marci?« Közöltem vele, hogy nincs miről beszélnünk, főként nem ilyen stílusban, erre Attilának esett neki. Rendkívül kellemetlen helyzet volt, hiszen a BTC-n az összes gyerek éppen ebédelt a szüleikkel együtt, mindenki minket nézett. Nem hiszem, hogy hasonló előfordulhatna bárhol a világon. Végül Gécsek Tibor, az egyik tulajdonos húzta félre őket a nyilvánvalóan méltatlan szituáció lezárásaként." - osztotta meg a kínos sztorit Fucsovics.

A szövetség és a két sportoló közti konfliktusról itt írtunk részletesen: