A vörösiszapperben egyedül a letöltendő börtönbüntetés az elfogadható ítélet

A Zöld Válasz szerint ugyanakkor továbbra sincs kielégítő magyarázat, hogy erre az ítéletre miért kellett várni több mint 8 évet. Hazánk legnagyobb ipari katasztrófája 2010. október 4-én következett be és azóta mindössze egy mindenkit felmentő, és egy azt megsemmisítő határozat született. Most viszont a törvényszék személyi felelősséget állapított meg, amelyet korábban a katasztrófa okait vizsgáló parlamenti bizottság is feltárt, és jelentését az Országgyűlés is elfogadta - idézik föl.

"Ma egy 2 év 6 hónapos és egy 2 éves letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság, eszerint ennyit ér a 10 halálos áldozat, a több mint 200 sérült és a körülbelül 55 milliárd forintos kár. Ebben nem foglalunk állást, azt viszont elvárjuk, hogy a törvényhozás olyan jogi környezetet hozzon létre, ami elejét veszi a hasonló tragédiáknak"

- hangsúlyozta az egyesület.

Két fontos tanulságot állapítottak meg:

az egyik, hogy emberéletekkel kell fizetnünk, ha nem tarjuk be a környezetvédelmi irányelveket,

másrészt elmarad a felelősségre vonás, ha a magyar állam számára fontosabb egy vállalat gazdasági érdeke, mint az állampolgárok jogai.

"Reméljük, mindkettőből tanultunk" - hangsúlyozták.