Kocsis Máté úgy kért bocsánatot a kormánypárti újságíróktól, hogy leleplezte őket: mind propagandisták

A Fidesz frakcióvezetője a médiaalapítványba parancsolt szerkesztőségeknek küldött levelében „méltánytalannak és valótlannak” nevezte Varga István kijelentéseit, majd úgy fogalmazott:

„Méltánytalan, mert Önök azok, akikre a mindennapokban és a leghangosabb politikai csatákban is mindig számíthatunk. Önök azok, akik lehetőséget adnak számunkra, hogy a nyilvánosság előtt elmondhassuk, amit a világról, hazánk ügyeiről gondolunk, és Önök azok, akik - ha kritikusan is - mellettünk állnak, amikor hibázunk.”

Kritikát éppenséggel Varga István fogalmazott meg, de ő gyorsan körön kívül találta magát ezután. A behir.hu-nak adott interjújában arról beszélt, azt kellene elérni, hogy pár év múlva elmondhassák,

„kialakult egy keresztény nemzeti konzervatív újságírás, és a másik oldalon is elolvassák a mi újságjainkat és megnézik az internetes portáljainkat”.

Varga hozzátette: jelen pillanatban nincs a konzervatív oldalnak komoly újságja, újra kell indítani a Magyar Nemzetet, hogy pár év alatt felépüljön ott egy jó gárda. Vélhetően azonban azzal verte ki leginkább a biztosítékot, hogy azt mondta:

Néhány órával később, hogy a magyar sajtóban mindenhol lehozták a behir.hu-nak adott interjújának ezen részleteit, az MTI-ben egy közlemény jelent meg, amelyben bejelentette lemondását a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány éléről. Ennyit a kritikáról...

Kocsis Máté levele ugyanakkor azt is helyretette, hogy pontosan mit is akarnak elérni a médiaalapítvány sajtótermékeivel: alátámasztani és közvetíteni a kormány üzeneteit. Ezt nevezik propagandának. És mit mondott Varga?

Azt fejtegette: nem azt szeretné látni, hogy „Magyarország felett felhőtlen az ég”, hogy „minden szép és jó, és mindenki jól szerepelt, és a kormánynak csak hibátlan döntései vannak.

Ez nem propaganda, ez nem sajtó, ez valami egészen más. Na, ebben kéne változtatni.”

Hétfőn a lemondásával bebizonyosodott, hogy erre esélye sem lett volna.

Kocsis Máté, aki szerint Varga tényleg sok Népszavát, Indexet, illetve Magyar Narancsot olvashat, és „talán így ivódott bele a »odaátiak« oktalan felsőbbrendűség-kultusza”, egykori fideszes politikustársát is kiátkozva azt írta:

„Mindemellett valótlan, és ezáltal sértő is Varga István állítása, mert az igényesség és az intellektuális fölény már akkor is az Önöké volt, amikor létszámukban messze elmaradtak a posztkommunista és liberális kollégáiktól. Használva Varga úr erőltetett »ideát-odaát« logikáját, ideát mind a »régi nagy öregek«, mind az új generáció tagjai döntő többségükben tanultabb, műveltebb, ha úgy tetszik igényesebb újságírók, mint odaát. Az önök értékalapúságáról már nem is beszélve, amely a nemzeti oldal számára folyamatosan zsinórmértéket, támaszt jelent.”