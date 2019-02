Újabb cég került Kósa Lajos édesanyjának érdekeltségébe

Kósa Lajos 83 éves édesanyjának érdekeltségi körébe tartozó Méker Kft. 2018. december 13-án szerezte meg a nyomdai előkészítő tevékenységet folytató Kaméleon Dizájn Kft.-t - írja az mfor.hu.

A Jobbik részéről Szilágyi György közleményben reagált a hírre:



"Ismét bővült Kósa Lajos cégbirodalma, ezúttal a Kaméleon Dizájn Nyomdai Előkészítő és Reklámtervező Kft.-t "kebelezte be" édesanyja sertéstenyésztéssel foglalkozó cége. Izgalmas kérdés, hogy hogyan függ össze az állattenyésztés a nyomdai előkészítéssel, de biztosan van rá megfelelő fideszes magyarázat. A stróman tevékenység közkedvelt fideszes berkekben, gondoljunk csak a miniszterelnök és kedvenc gázszerelőjének a kapcsolatára. A Jobbik többek közt ezért is kezdeményezte, hogy az országgyűlési képviselők ne csak a saját, hanem közeli hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát is hozzák nyilvánosságra, ezzel is átláthatóbbá téve a közéletet. A fentiekből is látható, hogy a Fidesz miért tiltakozik ez ellen kézzel-lábbal."