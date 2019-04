Még a kecskeméti bevándorlásból is profitálhat a NER?

Kecskeméten több munkásszállót is építenek a jövőben érkező bevándorlók számára. Lapunk több cikkben is foglalkozott már a volt szovjet laktanya felújításával, ahol várhatóan ukrán és más keleti vendégmunkások lakhatnak majd.

Az ügyet szorosan nyomon követő helyi kecsup.hu azt írja, az egyik laktanya felújítását végző céget, egy bizonyos Work N’ Stay Kft.-t 2018. november 14-én jegyezték be, mindössze öt nappal azelőtt, hogy lejárt volna az önkormányzat által kiírt pályázat.

A lap szerint a vállalkozás egyik tulajdonosa és ügyvezetője Hajdú Ákos, aki egy másik cégével már versenytársként is feltűnt Kuna Tibor egykori Fidesz-kabinettitkár hírhedt Young And Partners Kft.-je mellett állami kiírásokon. Mi több: Hajdú Ákos maga részt vett egy ideig a Young And Partners ügyvezetésében.

Azt írják, Hajdú Ákosnak közös cége is van egy Hajdú Angéla nevű nővel, utóbbi pár évvel ezelőtt ügyvezetője volt annak az Insider Media Lapkiadónak, ami a Fidesz-közeli Pesti Srácok nevű lapot is kiadja.

A lap feltárta azt is, hogy a munkásszálló építése mögötti tulajdonosi háló is összefügg, ugyanis több cégnek is azonos budapesti székhelye van.

Mint korábban megírtuk, a Homokbánya nevű kecskeméti városrészen egy új lakóparkok és bölcsőde által övezett területen előbb egy 300 fős munkásszálló építését ismerte el a város jegyzője, majd kiderült, hogy nem messze tőle további 400 idegennek építenek szállót.

Úgy tűnik, nem hivatalosan a külföldi vendégmunkások tízezrével való betelepítése is része Orbán Viktor bevándorlásellenes programjának, és ebből a NER-közeli körök sem akarnak kimaradni.