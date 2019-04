Újabb kecskeméti épületről derült ki, hogy több száz bevándorlónak építik fel

Nemrég személyesen is jártunk az N1TV-vel közös riportunk során Kecskeméten, ahol az egykori szovjet laktanya épületeit sorra újítják fel, és félő volt, hogy az építkezések célja a városba és környékére érkező vendégmunkások, bevándorlók elszállásolása lesz.

Időközben kiderült, hogy a gyanú helytálló volt: a frissen felhúzott lakóparkok és egy vadonatúj bölcsőde közvetlen szomszédságában álló egyik laktanyaépület a felújítása után 300 vendégmunkásnak adhat otthont, a beruházásra az önkormányzat és a magyar állam 1,4 milliárd forintot költ el az adófizetők pénzéből.

Épülő, 300 fős munkásszálló Kecskeméten Fotó: N1TV

Most pedig nyilvánosságra került az is, hogy az általunk is bemutatott homokbányai épületen túl a

laktanya egy másik pontján is munkásszálló épül, méghozzá az előzőnél is nagyobb.

A helyi ügyekkel foglalkozó kecsup.hu szerint a Boróka lakópark után az épülő Smaragd lakópark mellett is munkásszállót húznak fel, méghozzá 300 helyett 400 főnek elegendő méretűt.

A város eddigi 127 vendéghelyét ezzel 827-re bővítik.

Az egyetemi kollégium melletti laktanyaépület dózerolását már elvégezték, és a terveket is beadták már, most a várokozás időszaka van – nyilatkozta a lapnak Zsuffa Gábor, a kivitelezést végző cég tulajdonosa. Az építkezés még ebben az évben elkezdődhet, jövőre már üzemelni szeretnének.

Így helyezkednek el a lakóparkok, a bölcsőde és a munkásszállók Fotó: kecsup.hu

Ez azt jelenti, hogy város terjeszkedését jelentő, lakóparkokkal, bölcsődével bővült területen egymástól 300 méterre két hatalmas munkásszálló fog üzemelni, ahová a hazai munkaerőhiányt pótló,

például ukrán, szerb, bolgár, vagy akár török vendégmunkásokat várhatják.

Emlékezetes, az állami MOL Tiszaújvárosban is háromezer, nagyrészt török vendégmunkással kezdene egy nagyberuházásba.

Jó kérdés, hogy Kecskemét fideszes vezetése hogyan képzeli el a jövőt ennyi vendégmunkással, és vajon mit szólnak ehhez azok a helyi lakosok, akik a tévéből és az újságokból egész nap a kormány bevándorlásellenes propagandáját nyelik – miközben körbeépítik őket munkásszállókkal.