Magyar katonatemetőre tennék rá kezüket a románok

Román emlékhellyé tennék az úz-völgyi magyar katonatemetőt – derül ki a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület felhívásából, amelyet az IttHon.ma erdélyi magyar portál tett közzé.

A temetőben az 1916-os első világháborús román betörés során elesett osztrák-magyar és német katonák, illetve a második világégés vége felé, 1944 nyarán-őszén hősi halált harc katonák nyugszanak. Az emlékhely Hargita és Bákó megye határán fekszik, ám mindeddig az előbbihez tartozott. A Bákó megyei Dărmănești azonban nemrégiben

törvénytelenül kisajátította a temető területét, így lehetőségük nyílt arra, hogy ott román katonai emlékhelyet alakítsanak ki.

A felhívás szerint a Hargita megyei tanács, illetve a csíkszentmártoni önkormányzat "minden tőle telhetőt megtett" az eljárás ellen, "de mindeddig fáradozásaikat nem koronázta siker".

Így május 17-én katonai felvonulás és tiszteletadás mellett felavathatják az I. illetve II. világháborús román katonai emlékművet.

"Mi, erdélyi magyarok most már megszoktuk, hogy üldözik a zászlóinkat, iskoláinkat, egyetemeinket, feliratainkat. Lassan megszokjuk azt is, hogy börtönbe zárják politikai aktivistáinkat. Most eljött az idő, hogy elveszik még a temetőinket, műemlékeinket is, és aztán mi következik?"