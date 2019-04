Több tucat iskolás gyermeket vezényeltek ki Lázár János avatóünnepségére

A maroslelei sportpark és kerékpárút átadójáról töltött fel egy másfél perces videót Facebook-oldalára a térség országgyűlési képviselője, Lázár János. A volt kancelláriaminiszter és az ott levő polgármesterek nem bízták a véletlenre: több tucat gyermeket sorakoztattak fel az avatóünnepségre, hogy a fiatalok a fotósok kedvéért kipróbálják az egy ideje egyébként már használatban levő utat.

Fontosak a nagyberuházások. De talán meg fontosabb az, hogy a mindennapjainkat is könnyebbé tevő fejlesztésekre is nagyobb figyelmet fordítsunk. Elkészült egy fontos kerékpárút is. 🚲