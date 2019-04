Két amerikai hadihajó is átkelt a Tajvani-szoroson

Két amerikai romboló, a USS Stethem és a USS William P. Lawrence átkelt a Tajvani-szoroson. És akkor mi van, gondolhatnánk, de nem tesszük, mert mindjárt elmagyarázzuk, hogy ez miért érdekes.

Kína nem tekinti független államnak Tajvant, konkrétan szakadár tartományi státuszúnak tartják, ennek következtében a szorost, amin cirkálórakétákkal ellátott amerikai rombolók hajóztak át, saját beltengerükként kezelik.

Mielőtt háborút vizionálnánk, a helyzet ennyire még nem súlyos, mert az amerikaiak ezt már többször is eljátszották, van is belőle feszültség, de ők így (is) jelzik Pekingnek, hogy kiállnak Tajvan szuverenitása mellett.

(MTI nyomán)