Bíró Ica: „Magyarország a kilakoltatások országa”

Rákay Philip, a Magyar Televízió volt vezérigazgató-helyettese amiatt bosszankodik, hogy a 24.hu kiderítette: Bayer Zsolthoz hasonlóan ő is önkormányzati örökbérletet szerzett a budai Várban. Míg a NER prominensei azért tülekednek, hogy a várnegyedbe költöző Orbán Viktor közelébe települhessenek, addig a kilakoltatási moratórium április végi lejárta után a kifosztott devizahitel-károsultakat a kilakoltatás réme fenyegetni.

A fitneszedző Bíró Icát már nem csupán fenyegeti, hanem péntek délelőtt tucatnyi rendőr biztosításával tették ki hegyvidéki ingatlanából. Korábban többször is beszámoltunk Bíró Ica ügyéről, akinek feje fölött a kilakoltatás veszélye már egy ideje Damokléksz kardjaként lebegett.

A fitneszedző állítása szerint nem kellően tájékoztatták, amikor a banknál devizahitelre beszélték rá. Eleinte abban bízott, miután nem tudta fizetni a megemelkedett törlesztőrészleteket, hogy sikerrel tudja majd jogi úton megtámadni a szerinte igazságtalanul magas tartozást. Az ügy végül végrehajtásig jutott, péntek délelőtt pedig kilakoltatásra került sor.

A fitneszedző mellett kiálló civilek megpróbálták megakadályozni, hogy Bíró Icát kitegyék ingatlanából, támogatásként több ellenzéki országgyűlési képviselő is megjelent a hegyvidéki háznál. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője az N1 Televíziónak és az Alfahírnek elmondta, ha a Fidesz-KNDP képviselői részt vennének ilyen eseményeken, legalább nézőként,

„akkor nem hoznának olyan embertelen és elképesztően visszataszító, visszatetsző döntéseket, mint amilyeneket a parlamentben hoznak.”

A jobbikos politikus rámutatott, „a családok évének nevezett valami után”, most egy újabb olyan esztendő következik, amikor háromezer fölötti kilakoltatási számra számítanak még a kormányközeli szakértők is. Z. Kárpát Dániel hangsúlyozta, ez a szám elképesztő és megengedhetetlen egy demográfiai tél közepén, ugyanakkor hozzátette:

itt nem számokról, statisztikai adatokról, hanem emberekről van szó.

A jobbikos politikus azt is mondta, ha az esküjüket komolyan veszik, akkor az országgyűlési képviselőknek kutyakötelességük részt venni az ilyen eseményeken. Arról is beszélt, hogy Bíró Ica históriája „hemzseg a szabálytalanságoktól”, mégsem számíthat segítségre, csak a civilek részéről.

„Engem nem érdekel, hogy szegény ember, gazdag ember, híres ember, névtelen ember kilakoltatásáról van szó, ha hívnak minket, igyekszünk a folyamatok jogszerű mivoltát ellenőrizni, a jogszerűtlenséget pedig visszafordítani a jog útjára”

- ígérte Z. Kárpát Dániel.

„Az egész világ lássa, hogy Magyarország a kilakoltatások országa”

- jelentette ki a sajtó megjelent képviselői előtt Bíró Ica, aki kénytelen volt minden ingóságát a háza elé üríteni.

Azt mondta: az embereknek joga van a lakhatáshoz és nem megengedhető, hogy kirakják őket az otthonukból, amiért egy életen át dolgoztak.

A helyszínen tartózkodtak a Jobbik Ifjúsági Tagozat aktivistái is. Keresztesy Gergőt, a Jobbik IT elnökét rendőrök vezették ki a fitneszedző ingatlanából, miután ezt nem volt hajlandó megtenni a rendőri felszólításra. Az Alfahír úgy tudja, hogy feljelentés született ellene.

Egy másik ingatlanából is kilakoltatták a fitneszedzőt

Bíró Ica egy Krisztina körúti ingatlanából is kénytelen volt költözni, mert kora délután onnan is kilakoltatták. Nem elég, hogy állítása szerint nem volt megfelelően tájékoztatva a hitel felvételekor, most még a végrehajtók trükközésének is ki van téve.

Az ominózus ingatlanból való kilakoltatása már háromszor került felfüggesztésre, és egyelőre úgy tűnik, hogy a végrehajtó jelenleg is jogtalanul jár el.

Az árverés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül ugyanis az árverési vevő köteles lett volna megfizetni a vételárat, azonban ez a végrehajtó felszólítása után nem történt meg, így a törvény értelmében az árverést érvényteleníteni kellett volna.

A végrehajtási időszakban az árverések jogerőre emelkedése és a kifizetés elmaradása után ismét egy felfüggesztett időszak következett, ennek lejártával a végrehajtó pedig úgy állította be az árverést, mintha az még le sem zárult volna, pedig valójában már érvénytelenítésen is túl kellene lenniük.

Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy a végrehajtó visszaélt hatalmával és jogtalanul járt el az ügyben, Bíró Ica egy időre visszaköltözhet az ingatlanba.