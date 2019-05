Villámcsapás okozhatta az orosz légi katasztrófát

A túlélők és a személyzet is arról beszélt a baleset után, hogy a kényszerleszállás előtt villám csapott az utasszállítóba, amelynek hátsó része aztán teljesen kiégett a futópályán. A BBC azt írja: hivatalosan még mindig nem erősítették meg azt, hogy villámlás okozta a balesetet, amelyben 41 utas és a személyzet öt tagja halt meg. A hatóságok szerint négy lehetséges oka van a tragédiának: a pilóták és a diszpécserek hibája, a műszaki ellenőrök hanyagsága, műszaki hiba, vagy a rossz időjárási körülmények.

A modern repülőgépeket kifejezetten úgy építik meg, hogy ne okozzon bennük kárt a természeti jelenség, legfeljebb csak műszerek meghibásodását okozhatja, de ez a szakértők szerint nem végzetes. Az Aeroflot légitársaság egy éves, orosz gyártmányú utasszállítójáról is csak azt jelezte a személyzet a felszállás után, hogy technikai okokból térne vissza a repülőtérre.

Több utas is arról számolt be, hogy közvetlen felszállás után villám csapott a gépbe, és a személyzet is arról beszélt, hogy emiatt hibásodhattak meg a készülékek. Az egyik túlélő azt mondta, hogy többen csak a stewardessek miatt menekültek meg, akik még a sűrű, forró füstben is az utasokat mentették.

A Szuhoj Superjet-100 típusú gép percekkel a vasárnap esti felszállása után egy hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást. A pilótáknak az automata rendszerek meghibásodása miatt nem sikerült elsőre letenni a gépet, másodjára pedig olyan erővel értek földet, hogy a sugárhajtómű háromszor megérintette az aszfaltot, és megrongálódott a hátsó futómű, valamint az üzemanyag-tartály is.

Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17.50. Остальное смотрите в новостях. Спаслись точно не все. Огромные соболезнования родным и близким. 147 Likes, 57 Comments - Mikhail Savchenko (@mikkentosh) on Instagram: "Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17.50. Остальное..."

A pilóták telt üzemanyag-tartályokkal próbáltak meg landolni, mert nem tudtak kapcsolatba lépni az irányítótoronnyal, azt viszont túl kockázatosnak ítélték, hogy lakott terület felett engedjék ki a kerozint. A becsapódás hatására így a hátsó rész még azelőtt lángokba borult, hogy a gép megállt volna, a 71 utas és a személyzet tagjai közül többen bent égtek.

Az Index azt írja, felmerülhet az utasok felelőssége is abban, hogy ennyi áldozata volt a tragédiának. A mentés utáni képeken látszik, hogy sokan a kézipoggyászukkal hagyták el a fedélzetet, ami azt jelenti, hogy a pepecselés értékes másodperceket vehetett el a gép hátsó részén utazók elől.