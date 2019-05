A fideszes képviselő gyermeke féláron juthatott lakáshoz Budakalászon

A budakalászi önkormányzat 8,7 millió forintért adott el a fideszes Máté István (aki a képviselősége mellett a vagyonhasznosítási bizottság elnöke is) gyermekének egy 34 négyzetméteres lakást a budapestiek által kedvelt Omszki-tó mellett. Csakhogy ott 14,9-17,5 millió forintba kerülnek az ingatlanok - írta a Blikk.

Az ingatlanhoz egyébként tartozik egy előkert és egy udvar is, így gyakorlatilag egy kicsi kertesházhoz jutott hozzá a képviselő fia.

A fideszes politikus ugyanakkor ezt egészen máshogy látja:

"A fiam egy romot vett, még a csatornát is ki kell cserélni, a fűtés csak egy kályha volt, csak a csupasz falak maradtak meg a felújításnál. Akár 8-10 milliót is el lehet költeni rá, olyan rossz állapotban volt. A fiam egy nagyobb, komfortos önkormányzati lakás bérleti jogát cserélte el erre a romra. Máskor is történt más hasonló átköltözés, amivel a bérlők saját ingatlanhoz jutottak. Ez jó az önkormányzatnak is, mert nem kell foglalkozni a legrosszabb állapotú ingatlanok soha meg nem térülő felújításával"