Munkásszálló Gyopárosfürdőn ukrán gazdasági migránsoknak

Százfős munkásszálló épül a festői szépségű orosházi Gyopárosfürdő üdülőövezetének tőszomszédságában. Az ingatlan lakói a város túlsó felén fekvő Linamar Hungary Kft. alkalmazottai lesznek. A munkaerőhiánnyal sújtott térségben az egyik legalacsonyabb a fizetés, tehát a cégnél vélhetően nem a magyar, hanem a munkát jóval alacsonyabb bérért vállaló ukrán munkásokat várják. A helyiek szerint a vendégmunkásokkal a bűnözés is megjelenne, a feleslegesnek tartott munkásszálló helyett pedig infrastrukturális fejlesztésekre lenne szükség.

Cudar, alig tízfokos májusi kedden érkeztünk az orosházi Gyopárosfürdőre. Nem pihenni, nem nyaralni jöttünk, hanem szállást nézni. Munkásszállást. A Simonka György kiskirályságaként ismert, 27 ezres dél-békési város ugyanis munkásszállót építtet.

Az orosházi képviselő-testület által elfogadott határozat szerint a mindösszesen 515 millió forintos beruházásból

235 millió forintot az orosházi polgárok állnak, a többi állami támogatás.

Az eredeti előterjesztésből az is kiderül, város polgárait terhelő összegből 48 millió forint a berendezések (ágy, szék, hűtő, mosókonyha stb.) költsége, a kivitelezésre pedig 187 millió forint megy. Ezt a nem csekély összeget a város 2018-as, 2019-es és 2020-as fejlesztési hitelének terhére tudják felmutatni önerőként.

Ugyancsak ez a dokumentum lebbenti fel a fátylat arról, kik is várhatók az üdülőövezet tőszomszédságába. Az előterjesztés szerint ugyanis a 100 fő befogadására alkalmas komplexumba 20 főt a városüzemeltetési kft., míg 80 főt a Linamar Hungary Kft. munkásai közül fognak elszállásolni. Az átadás előtt álló épület (a kihelyezett tájékoztató tábla szerint a kivitelezést 2019. június 10-én fejezik be) egyébként valóban „pofás”, semmiben nem rí ki a környezetéből. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a kivitelező az az Iványi Építőmester Kft., aki például a leendő munkásszállótól alig 100 méterre levő gyopárosfürdői vasútállomás épületét felújította, de a városban is számos beruházás a cég nevéhez fűződik, mi több, a Linamar orosházi komplexumának kivitelezési munkálatait is ők végezték. És – ahogy a Magyar Narancs egy tavaly tavaszi cikkéből kiderült – dolgoztak Lázár János batidai vadászkastélyán is. A leendő linamaros munkásoknak épített szállót mindössze a Gyopárosi út, valamint a Kiskunfélegyháza–Orosháza vasúti mellékvonal sínei választják el a Gyopáros-tó melletti idilli pihenőövezettől, az épület alig 100-150 méterre fekszik a fürdő bejáratától.

A szálló leendő lakóinak munkaadója, a Linamar közvetetten – egy luxemburgi cégen keresztül – kanadai tulajdonú vállalkozás. A cég, melynek orosházi üzeme kukorica- és napraforgó-betakarító gépek alkatrészeit gyártja, már 2017-es beszámolója szerint is 2500 főt foglalkoztatott, ebből több mint 1850 fő volt fizikai alkalmazott. Az ő bértömegük 5,8 milliárd forintra rúgott, azaz

a bruttó átlagbér 258 ezer forint volt, ami 172 ezres nettó fizetésnek felel meg.

Emellett a beszámolójuk tanúsága szerint több mint 10 millió forintot költöttek „állományba nem tartozó” dolgozók bérére, ami a kölcsönzött munkaerőt takarja. A 172 ezres nettó a megyében viszonylag magasnak számít, a KSH adatai szerint 2017-ben Békés megyében alig több mint 146 ezer forint volt az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete. Ezzel a Viharsarok a korántsem előkelő utolsó előtti helyen állt a hazai fizetések rangsorában.

Békés megyében az egyik legalacsonyabb béreket fizetik

Nem csoda hát, hogy Orosházát az elnéptelenedés és az elöregedés sújtja – mondta lapunknak Szabó Ervin, a békési város önkormányzati képviselője. Kiemelte, a korábbi 2-300 helyett 2016-ra hatszáz fölé emelkedett a természetes fogyás mértéke, a tragikus demográfiai adatokat pedig azzal tette még hangsúlyosabbá, hogy a választókörzetben a külképviseleteken szavazók (vagyis az ide bejelentett, de külföldön élők) száma a tavalyi választáson meghaladta a 2400-at. A helyi politikus szerint

nincs szükség munkásszállóra, ez ugyanis nem oldja meg az elvándorlás problémáját.

Azt ő is megjegyezte, a városban ugyancsak tapasztalható a munkaerőhiány, ami az elvándorlás következménye. Emiatt viszont – mint fogalmazott –

egyre több a keleti vendégmunkás, elsősorban az ukrán.

Szabó szerint a munkásszálló a multik érdekeit szolgálja, nem a városét. A 235 milliós hitel véleménye szerint ugyanis komoly terhet ró Orosházára. Vagyis Simonka György és Dávid Zoltán fideszes polgármester hiába mutatta be sikerként a beruházást, arra a városnak nincs szüksége. A városvezetés kiszolgálja Simonkát – húzta alá a jobbikos városatya. A térség fideszes képviselője arról „híres”, hogy körülbelül egymilliárd forintos csalás miatt nyomoznak ellene, a Parlament a kormánypárti képviselő mentelmi jogát pedig fel is függesztette.

A helyieket nem tájékoztatták, így keveset tudnak a beruházásról. Ám nincsenek kibékülve a komplexummal.

Ez egy üdülőövezet, egyszerűen azt nem értjük, mit keres itt egy munkásszálló

– mondta érdeklődésünkre Nemes Ignácné. A helyben élő hölgy kiemelte, az utcában, ahol több mint húsz éve lakik, nincsen csatorna, nincsen köves út.

Fizetjük a súlyadót, minden háznál van kocsi. Végig lehet jönni az utcán: ott vannak a kerti vécék, szikkasztók, itt meg itt van a „híres” fürdő

– kesergett, hozzátéve: „jönnek a külföldiek, akik mindent megkapnak, a magyaroknak meg mindent fizetniük kell”.

Elképzelhető, hogy külföldiek jönnek, ukránok, románok. Mondjuk, nem igazán örülök neki, mert ezzel együtt bejön a bűnözés is. Van itt úgyis épp elég gazember a városban

– árulta el az ugyancsak helyben lakó Mihály. Ő maga nyugdíjasként a munkaerőhiányból csak annyit tapasztalt, hogy rengeteg hirdetésben keresnek munkaerőt. „Gondolom, azért hozzák be ezeket a külföldieket, mert ezek olcsóbbak” – tette hozzá.

A szintén orosházi Edit az ukrán vendégmunkásokkal kapcsolatos tapasztalatokra vonatkozó kérdésünkre elhúzta a száját. „Nem sok jó, sajnos. Nem annyira precízek, a munkamoráljuk nem olyan jó, azt tapasztalták, akik nekem ezt mondták” – válaszolta a hölgy.

Nem annyira tudnak beilleszkedni, mint az itteni dolgozók

– szögezte le.

Az asszony azt is elárulta, a város túlsó felén már élnek ukránok, akik itt dolgoznak. Ő is úgy értesült, a Linamarhoz

vesznek fel majd ukránokat is, mert a munkaerőhiány miatt „itt már nem nagyon találnak embereket”.

Nem is kellet sokáig keresnünk. A Linamar gyártóüzeme Orosháza túlsó, északkeleti felén, az ipari parkban fekszik, és oda még autóval is tíz perc az út. A cég most épülő, második üzemcsarnoka is csaknem készen van, melybe a munkaerőhiány ellenére munkások kellenek. Hogy a fideszes Simonka György térségében nem az egyébként Londonban mosogató magyarokra számítanak, arra a legfényesebb bizonyíték, hogy a gyárból műszakváltáskor kilépő egyik első ember a legnépszerűbb ukrán futballklub,

a Dinamo Kijev melegítőjét

viselte.