Tervezett lakosságcsere zajlik Magyarországon

Sajtótájékoztatót tartottak a budapesti Nyugati téren a Jobbik országgyűlési képviselői, Z. Kárpát Dániel és Stummer János, ahol bejelentették, hogy a párt országos plakátkampányt indít annak érdekében, hogy mindenkihez eljusson az a hír, hogy a kormány a kommunikációjával ellentétben, több mint 100 ezer vendégmunkást engedett be az országba.

A párt éppen ezért plakátokon fogja szemléltetni, hogy mennyien vándoroltak ki az országból, illetve mennyi vendégmunkást fogadott be az ország és mely településeken. Ezeket a plakátokat a következő két hétben több magyarországi városban is fel fogják állítani.

Z. Kárpát Dániel szerint a KSH és a Bevándorlási Hivatal adatai is azt bizonyítják, hogy

„a Fidesz-KDNP nemcsak átveri Magyarországot, de hozzájárul egy tervezett lakosságcsere létrehozásához".

A képviselő hozzátette, hogy a kormány tudatosan engedi be a százezernél is több "migránsmunkás" betelepítését, akik aztán olyan ágazatokban dolgoznak, ahol volna magyar munkavállaló is, csak drágábban.

A Jobbik megoldása egyszerű: sem gazdag, sem szegény migránsokat nem szeretnénk Magyarországon látni, sem udvariasan kopogtatókat, sem kötvény megvásárlása által érkezőket vagy családtagjaikat

- tette hozzá a Jobbik alelnöke.

Stummer János szerint a kormány figyelmen kívül hagyja a hazai érdekeket ugyanis, ahelyett, hogy megvédenék hazánkat a migrációs hullám nyomásától

"a hátsó ajtón migránsmunkások tízezreit engedik be",

akik aztán azoknak a helyén dolgoznak, akik az utóbbi években kényszerűségből elhagyták az országot.

A Jobbik képviselője emlékeztetett, hogy a kormány leszavazta pártja „Magyar Kvótáról” szóló törvényjavaslatát, amely szerint a tíz főnél többet foglalkoztató cégeket arra kötelezné, hogy munkavállalóik legalább 90%-a EU-s állampolgár legyen.

Bérlakásprogram segítene a kivándorláson

A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon 10-ből 8 fiatal nem tud saját lakáshoz hozzájutni. Z. Kárpát Dániel az Alfahír kérdésére elmondta, hogy ezen a helyzeten egy széles körű bérlakásépítési program tudna segíteni. Évente 5-10 ezer új lakás építésével és 5-10 ezer bérlakás felújításával lehetne segíteni a fiatalokon.

„Olyan koncepciót dolgozott ki a Jobbik, amely szerint a piaci ár harmadát el nem érő bérleti díj egy önkéntes törlesztőrészletté alakulna, ha megakarná vásárolni az ingatlant, így aztán 6-8 éven belül a saját tulajdonává válna.”

Z. Kárpát Dániel kiemelte, hogy a program becsléseik szerint évi 200 milliárd forintba kerülne, de az összeg jelentős része később visszaáramolna a költségvetésbe. Arról nem is szólva, hogy az egyre rosszabb népesedési mutatókat is javíthatná hosszú távon.