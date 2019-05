Szujó az F1-közvetítések leépítése és egy utolsó, amatőr hiba miatt távozott az M4-től

Szujó Zoltán 18 év után kiszáll a magyarországi F1-közvetítésekből, itt számoltunk be váratlan és búcsúzó Instagram-posztjáról, ami azért is érte villámcsapásként a sportrajongókat, mert Szujó péntek délelőtt még Barcelonából közvetítette az F1 első szabadedzését, ahol technikai hiba miatt elveszítették a hangkapcsolatot a stúdióval. Utóbbi még fontos lesz a sztori szempontjából. A délutáni tréningnél már nem is hallhattuk őt.

Szujót az Index tudta megszólaltatni telefonon:

"A legfontosabbal kezdem, határozottan nem politikai, hanem emberi és szakmai okok vezettek az M4 Sporttól való távozásomhoz."

Ahogy említettük, a pénteki közvetítés során hanghiba lépett fel, ezért

a vezetőség arra kérte őt és Wéber Gábort, hogy az adás biztonsága érdekében repüljenek vissza Budapestre és a stúdióból közvetítsék a hétvége további részét. Vissza is jöttek Magyarországra, de érthető módon Szujót iszonyatosan kiakasztotta ez a sulitévé szintű amatőrség.

Szombat délelőtt ezért azt kérte a vezérigazgatótól és a főszerkesztőtől, hogy helyettesítse valaki, mert ezek után nincs közvetítésre alkalmas idegállapotban. Erre azt a választ kapta, hogy megoldják, de ezt a viselkedést nem tűrik, és a futam napján, vasárnap sem kell bemennie. Szujó ezután beadta a felmondását, amit az MTVA el is fogadott.

Az már az MTVA szint alatti HR-menedzsment stílusát mutatja, hogy utóbbi információt Szujó a szombati F1-es műsorból tudta meg, amikor Petrovics-Mérei Andrea beolvasta, hogy az MTVA megköszönte Szujó Zoltán munkáját. Személyesen senki nem tájékoztatta a felmondás elfogadásáról.

Ez már csak a szikra volt

Szujóban közel három éve felmerült a gondolat, hogy távoznia kellene, mert úgy érezte, hogy a csatorna nem kezeli értékének megfelelően egyik legdrágább és legnézettebb tartalmát.

Leépítették az F1-stábot, szerkesztőket küldtek el, fiatal, rutintalan tévésekkel próbálták helyettesíteni őket, a pénteki hanghibához hasonlót máskor gyorsan megoldottak volna, most meg vérciki módon inkább hazarendelték a kommentátorokat a helyszínről. Szujónál ez csukta be teljesen a kaput.

"Rengeteg munkám volt a Forma-1 itteni felépítésében, ezért is vittek át a közmédiához 2012-ben az F1 közvetítési jogainak megszerzésével. A gyerekemként tekintettem rá, ahogy kicsit az M4 Sportra is, aminek az alapjait még én tettem le, amikor pár hónapig a Telesportot vezettem. Visszatérve a Spanyol Nagydíj hétvégéjére: 2019-ben egy ilyen műszaki hiba megengedhetetlen. Részemről itt a harc vége"

- fejtegette a történet hátterét az Indexnek.

Szujó szerint most is rengeteg tehetséges kolléga dolgozik a csatornánál, de a felépítés már alkalmatlan a hatékony működésre, plusz a csatornaigazgató vezetési stílusával és elképzeléseivel sem tud azonosulni.

"Szeretnék a motorsport közelében maradni, a Hungaroring kiemelt eseményein például rendszeresen feltűnök továbbra is, illetve az interneten elérhető motorsportos műsorunkat is folytatjuk Wéber Gáborral"

- tekintett a jövőbe a volt kommentátor.

Az MTVA szerint szerződésszegés történt

Az MTVA szombati közleményében az áll, hogy szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondtak Szujó Zoltánnak.